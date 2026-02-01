El frío no da tregua y ahora llegan frente 33 y masa polar: así lloverá de lunes a jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Un nuevo frente frío, el número 33, llegará a México con una nueva masa de aire de aire polar que mantendrá las bajas temperaturas durante la semana, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Entre el lunes 2 y el jueves 5 de febrero seguirán las lluvias fuertes, un evento de norte con rachas de viento de hasta 120 kilómetros por hora y temperaturas de hasta -15 grados, alertó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para la noche del domingo y madrugada del lunes, la masa de aire ártico asociada al frente frío número 32 mantendrá el ambiente frío a muy frío con bancos de niebla en zonas del norte, centro, y oriente del territorio nacional, así como ambiente gélido en zonas serranas de Chihuahua, Baja California, Durango, Coahuila y Nuevo León.

Asimismo continuará el evento de “Norte” con rachas de viento de 40 a 60 km/h en la península de Yucatán; además de viento de componente norte con rachas de 80 a 100 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Veracruz (sur) y Tabasco.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre el occidente del Golfo de México originará lluvias fuertes en Oaxaca y Veracruz (Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca); chubascos en Hidalgo (Sierra Alta, Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Tabasco, Chiapas y Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Capital y Las Montañas), y lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Por su parte, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará la probabilidad de lluvias puntuales fuertes en Guerrero; chubascos en Jalisco, Michoacán y Estado de México, y lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Colima, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Dichas lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas.

Además, el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, generará lluvias aisladas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Aumentará la temperatura diurna el lunes

Para el lunes, la masa de aire ártico asociada al frente número 32, se desplazará hacia el oriente del golfo de México y modificará sus características térmicas, permitiendo un gradual incremento de las temperaturas diurnas en gran parte de la República Mexicana.

Sin embargo, durante la mañana y noche el ambiente continuará siendo frío a muy frío sobre la Mesa del Norte, la Mesa Central y el oriente del país.

De igual forma, prevalecerá viento de componente norte con rachas de 70 a 90 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec y con rachas de 40 a 60 km/h en Yucatán y Quintana Roo.

Un canal de baja presión prevalecerá sobre el occidente del golfo de México, manteniendo la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del noreste, oriente y sureste del país.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional.

Valle de México

Se pronostica cielo despejado a medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente muy frío a frío con bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente fresco a templado, sin lluvia en la Ciudad de México y probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 4 a 6 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 30 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 03 al jueves 05 de febrero)

El martes, un nuevo frente frío (número 33) se aproximará e ingresará a la frontera norte de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical ocasionará vientos fuertes en el norte y noreste del país.

Durante el miércoles y jueves, el frente frío 33 y su masa de aire polar asociada, se desplazarán sobre el noreste, oriente y sureste del país, por lo que se prevén un nuevo descenso de las temperaturas, chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias muy fuertes a intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, el día jueves.

Además de evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el litoral del golfo de México, la península de Yucatán, el istmo y golfo de Tehuantepec.

A partir de la noche del miércoles se prevé la caída de nieve o aguanieve en las cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

En el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el persistente ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico mantendrá la probabilidad de lluvias y chubascos en estados del occidente, centro y sur del territorio nacional, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, así como generara deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Las temperaturas gélidas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Pronóstico de lluvias para el lunes 02 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja, Capital y Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nayarit, Jalisco, Hidalgo, Estado de México, Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el lunes 02 de febrero:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Nayarit, Colima, Jalisco, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -15 a -10 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Chihuahua.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Baja California, Sonora y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del martes: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Pronóstico de viento y oleaje para el lunes 02 de febrero:

Viento de componente norte de 40 a 60 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas); de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tabasco y Campeche.

Viento de componente sur de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California y costas de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Martes 03 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Hidalgo (Huasteca, Sierra de Tenango y Valle de Tulancingo), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Jalisco, Estado de México, Chiapas y Quintana Roo.

Viento de componente norte de 20 a 30 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Tabasco, Campeche y Yucatán; de componente sur: Tamaulipas y Veracruz.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la Península de Baja California y golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.

Miércoles 04 de febrero:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): San Luis Potosí (Huasteca), Querétaro (Sierra Gorda), Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Veracruz (Huasteca Alta, Huasteca Baja y Totonaca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental) y Guerrero.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Nuevo León, Tamaulipas, Michoacán, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo (Sierra Alta), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra) y Veracruz (Capital, Montañas, Sotavento, Papaloapan, Olmeca y Los Tuxtlas).

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Campeche.

Posible caída de nieve o aguanieve, durante la noche: cimas del Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Evento de “Norte” de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Tamaulipas.

Viento de componente norte de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: istmo, golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Baja California.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Tabasco y Campeche.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura, por la noche: costas de Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Puebla (suroeste), Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México y Morelos.

Jueves 05 de febrero: