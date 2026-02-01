Ignacio Mier promete unidad y cohesión con diferentes fuerzas políticas en el Senado

Ignacio Mier será el nuevo coordinador de la bancada de Morena en el Senado. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que se diera a conocer que Ignacio Mier sería el nuevo coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, el legislador poblano prometió unidad y cohesión con los diferentes grupos parlamentarios en la Cámara Alta.

En charla con medios en San Lázaro, el senador morenista afirmó que no existe ruptura en la bancada de Morena, ya que resaltó que es un movimiento diverso con intereses diversos, pero todos apuntando a la transformación.

“Es un movimiento, un movimiento como el nuestro, diverso, tan grande, con representación prácticamente en todas las secciones electorales del país. Intereses diversos, todos apuntando a la transformación.

“En la política lo único que no puede renunciar el político es a esa política. Podemos tener diferencias programáticas, diferencias ideológicas, pero como personas debe haber un instrumento fundamental que es el diálogo y el diálogo va a haber con todas las fuerzas… (la principal misión) Mantener la unidad y la cohesión, el respeto y el diálogo.

El nuevo coordinador de Morena en el Senado afirmó que Adán Augusto López dejó un grupo muy sólido y consistente, por lo que se dejó la coordinación en medio del reconocimiento de sus compañeros senadores.

“El grupo está muy muy muy sólido, muy consistente. La verdad es un gran trabajo, lo que se fue en medio del reconocimiento y el aplauso de todos nuestros compañeras y compañeros. Yo le tengo una gran estima, un gran aprecio”, finalizó.