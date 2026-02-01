Jóvenes Construyendo el Futuro abre su primer periodo de registro de 2026. Estos son los pasos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya arrancó su primer periodo de postulaciones para 2026.

Este Programa para el Bienestar ofrece un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, equivalente a un mes de salario mínimo, además de seguro médico del IMSS durante los 12 meses de capacitación, recordó la Coordinación de Programas para el Bienestar.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió su primer periodo de registro este 1 de febrero con 36 mil espacios de capacitación en centros de trabajo, focalizados en zonas con mayor rezago social y regiones prioritarias.

La meta principal, recordó la dependencia del gobierno federal, es ampliar oportunidades laborales y fortalecer la autonomía económica de las juventudes.

El proceso

El proceso de incorporación inicia en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx, donde las y los aspirantes a aprendices deben haberse registrado previamente.

Una vez abierto el periodo de vinculaciones, podrán revisar los centros de trabajo disponibles, postularse, contactar al centro para agendar un encuentro y esperar la respuesta, la cual debe llegar en máximo cuatro días naturales contados desde la postulación.

En caso de no haber respuesta, el sistema libera al postulante para elegir otra opción sin afectar su participación.

El programa cuenta con una inversión social de más de 25 mil millones de pesos para 2026 y una meta de atender a 500 mil jóvenes a lo largo de este año.

Los pasos