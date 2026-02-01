Manifestantes en CDMX piden a Sheinbaum mantener los envíos de petróleo a Cuba

La protesta en Paseo de la Reforma. Foto: Facebook Jenaro Villamil

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con el objetivo de que se pueda quitar el decreto del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que impone aranceles a los países que suministran petróleo a Cuba, un grupo de manifestantes se concentró frente a la antigua embajada de Estados Unidos en México, ubicada sobre Paseo de la Reforma.

Durante el acto, y entre banderas y pancartas, los asistentes convocados por el Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, pidieron al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantener los envíos de crudo a la isla.

De acuerdo con la postura del Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba, el decreto viola el derecho internacional y pone en riesgo la vida de los habitantes de la isla, al orillarlos a enfrentar apagones prolongados.

Según los manifestantes, la falta de electricidad compromete el uso de refrigeradores para la conservación de alimentos y limita el funcionamiento de hospitales y servicios de salud.

Los participantes aseguraron que esta nueva disposición forma parte del bloqueo económico que Cuba ha enfrentado durante más de 60 años, y que, profundiza la crisis humanitaria en la isla.

Aranceles

El pasado 29 de enero de 2026, Trump firmó una Orden Ejecutiva mediante la cual declaró una emergencia nacional para imponer aranceles a bienes provenientes de países que vendan o suministren petróleo a Cuba.

La decisión se dio en medio de cuestionamientos de los Estados Unidos sobre los envíos de crudo desde México, particularmente de Petróleos Mexicanos (Pemex), hacia la isla.

De acuerdo con el documento oficial, se establece un nuevo sistema arancelario que permite a Estados Unidos “imponer aranceles adicionales a las importaciones procedentes de cualquier país que, de manera directa o indirecta, provea petróleo a Cuba”.

Según la orden ejecutiva, la medida busca frenar al régimen comunista cubano y exigirle responsabilidades por “su apoyo a actores hostiles, al terrorismo y a la inestabilidad regional que ponen en riesgo la seguridad y la política exterior de Estados Unidos”.

“El régimen cubano se alinea con numerosos países hostiles y actores malignos, albergando capacidades militares y de inteligencia de estos”, se lee.

Como ejemplo, el documento sostiene que Cuba hospeda la mayor instalación de inteligencia de señales de Rusia en el extranjero, enfocada en sustraer información sensible de seguridad nacional de Estados Unidos.

Además, señala que la isla ofrece refugio seguro a grupos terroristas transnacionales como Hezbolá y Hamás.

La orden también acusa al régimen cubano de perseguir y torturar a opositores políticos, negar la libertad de expresión y de prensa, “obtener beneficios de manera corrupta a partir de la miseria del pueblo cubano e incitar al caos al difundir la ideología comunista en toda la región”.