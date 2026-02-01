Mario Delgado expresa su “consternación y tristeza” por el asesinato de su tía y prima en Colima. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expresó su consternación por el asesinato de su tía y prima en Colima.

“Profunda consternación, indignación y tristeza por los hechos ocurridos esta madrugada en Colima donde mi tía Eugenia Delgado y mi prima Sheila fueron brutalmente asesinadas en su domicilio.

Durante toda mi infancia mi tía Queña, como le decíamos de cariño, me preparó mi pastel de cumpleaños. Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla. Ya está con mis abuelos y con mi padre, su hermano consentido”, escribió Delgado.

Este sábado 31 de enero se dio a conocer que las mujeres se sumaron a la larga lista de víctimas en Colima, estado marcado por la inseguridad y la presencia del crimen organizado.

Por su parte, la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima confirmó que agentes abatieron a tres presuntos delincuentes que se presume participaron en el doble homicidio en la colonia Placetas Estadio en el municipio de Colima.