Morena enviará a Adán Augusto a operar elecciones de 2027 para consolidar su mafiocracia: Lilly Téllez

Salida de Adán Augusto es porque lo enviarán a operar elecciones de 2027: Lilly Téllez . Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el senador morenista, Adán Augusto López, informó que dejará la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado, la legisladora del PAN, Lilly Téllez, afirmó que Morena lo enviará a operar las elecciones del 2027 y consolidar la mafiocracia.

En un breve mensaje en sus redes sociales, la legisladora albiazul enfatizó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador usará el historial criminal de Adán Augusto para lavar, someter, extorsionar y robar votos, con ello consolidar la mafiocracia.

“Morena enviará a Adán López, uno de sus narcopolíticos, a operar elecciones del 27. AMLO usará su historial criminal para el fraude: lavar, someter, extorsionar y robar votos. Va a consolidar la mafiocracia”, escribió.

En su mensaje, Lilly Téllez, finalizó escribiendo que en donde realidad debería ir a una prisión de alta seguridad en Estados Unidos.

En diferentes ocasiones, la senadora panista ha acusado a Adán Augusto López de tener vínculos de crinen organizado y que ha participado en desvío de recursos públicos, uso de prestanombres y de empresas fantasma.