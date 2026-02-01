Mundial de Futbol en México: el reto de la ciberseguridad y la protección de datos personales

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La Copa Mundial de Futbol 2026, que se llevará a cabo en México, Estados Unidos y Canadá, no sólo representa un importante reto logístico, también implica un “desafío inédito de seguridad digital”.

Así lo consideraron expertos y encargados de la seguridad pública en México, que se reunieron para dialogar sobre los principales retos en un foro organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info CDMX), el 28 y 29 de enero del 2026.

Durante la justa mundialista será una prioridad garantizar la seguridad de los más de cinco millones de visitantes que llegarán a la Ciudad de México, así como de los asistentes a los eventos deportivos.

Para lograrlo, tanto la FIFA como las autoridades mexicanas planean implementar tecnología de punta, incluyendo drones, el fortalecimiento de cámaras de videovigilancia y el reconocimiento facial con Inteligencia Artificial (IA) para ingresar a los estadios. Entre las medidas se incluye la implementación del FIFA Fan ID, requisito para adquirir los boletos.

Se reforzará la videovigilancia Foto: Moisés Pablo / Cuartoscuro.

Sin embargo, estas tecnologías también abren la puerta a otros riesgos, como a la vulneración masiva de datos sensibles de las personas, que puede tener efectos sumamente dañinos.

El robo de datos personales deja a las víctimas vulnerables a robo, fraudes, estafas y acoso. Durante eventos masivos como el mundial, los riesgos aumentan, ya que las empresas e instituciones que guardan la información sensible son más propensas a hackeos.





Millones de ciberataques

La comisionada presidenta del Info CDMX, Laura Enríquez, recordó que en el Mundial de Rusia en 2018 se registraron más de cinco millones de ciberataques; en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la cifra superó los 250 millones; y que en Qatar 2022 se detectaron vulnerabilidades en aplicaciones clave de acceso a estadios, con exposición indebida de datos personales.

Por ello, el uso de estas herramientas digitales en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo aviva un debate que cada día adquiere mayor relevancia: ¿Cuánta información personal estamos dispuestos a sacrificar a cambio de seguridad y rapidez en eventos masivos? ¿Qué se debe priorizar, la privacidad o la seguridad? Y aún más importante: ¿cuáles son los principales riesgos que enfrentan las personas en este entorno digital?

Enríquez Rodríguez. Debate sobre ciberseguridad. Foto: Facebook.

Elizabeth Ruiz Ramírez, abogada especialista en protección de datos personales y experta en ciberseguridad, explicó que el uso de la IA y del reconocimiento facial se da en un contexto de asimetría estructural de poder, en el que los organizadores poseen una capacidad tecnológica masiva y los asistentes no pueden dar su consentimiento libre al uso de sus datos, ya que su participación en el evento depende de que acepten las condiciones.

La especialista detalló que la IA convierte los rasgos faciales en patrones de comportamiento, los compara con bases de datos y genera alertas. No obstante, esta tecnología no es infalible y se han presentado casos de falsos positivos, identificando como presuntos delincuentes a personas inocentes. Estos errores técnicos “tienen consecuencias jurídicas” enfatizó.

En este sentido, Elizabeth Ruiz advirtió que al automatizarse esos procesos se toman decisiones sin intervención humana, lo que genera una opacidad algorítmica que puede resultar discriminatoria, afectando a mujeres, personas trans, adultos mayores y otros grupos.

Por su parte, Patricia Chávez Obregón y Jesús Alfredo Hernández Olvera, directores generales del área de Investigación Cibernética de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resaltaron la importancia de la cooperación institucional para hacer frente a las amenazas virtuales, incluyendo un protocolo de actuación para antes, durante y después del mundial.

Servidores de la Policía Cibernética Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.

Asimismo, solicitaron a la ciudadanía no bajar la guardia y poner en práctica medidas de protección digital sencillas, como identificar sitios oficiales antes de realizar compras, fortalecer las contraseñas y agregar el doble factor de identificación a las cuentas.

Esto, ya que mientras más se acerca la fecha del torneo, también aumentan los riesgos a caer en delitos como fraudes y robo de identidad. Los delincuentes aprovechan eventos masivos para vender boletos falsos o suplantar la identidad de organizaciones y empresas para estafar a los usuarios, lo que se conoce como phishing.





Colaboración institucional, clave

Por su parte, Salvador Guerrero Chiprés, coordinador del C5, destacó el desafío que conllevan las características del internet, que no tiene fronteras, por lo que las autoridades deben lidiar con amenazas externas, que podrían poner en riesgo la soberanía digital.

En un mundo hiperconectado, en el que muchas veces el primer paso para disfrutar de la tecnología es aceptar avisos de privacidad con los que se cede el uso de los datos, es cada vez más difícil mantener un control de quién utiliza la información de millones de personas y para qué.

Sin embargo, ante eventos como el próximo mundial la colaboración institucional y el fortalecimiento normativo son vitales para evitar que millones de datos sensibles, como los biométricos, terminen en las manos equivocadas.

El Info CDMX, organismo que durante 20 años fue el encargado de garantizar el acceso a la información pública, así como salvaguardar los datos personales en posesión de entes públicos y particulares, dejará de existir y será sustituido por un órgano sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General, con un solo comisionado.

C5. Cerebro de inteligencia tecnológica. Foto: Montserrat López.

El nuevo órgano desconcentrado, “Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México” asumirá la responsabilidad de proteger los datos de las y los capitalinos.

Laura Enríquez, la comisionada presidenta del Info CDMX, dijo a Proceso que ante este cambio de paradigma en el que llegarán nuevas autoridades, es importante seguir exigiendo el cumplimiento de estos derechos establecidos a nivel constitucional:

“Lo que tenemos que hacer como personas, como sociedad, es estar más activos que nunca y seguir ejerciendo nuestros derechos para que las autoridades se den cuenta de que seguimos aquí”, expresó.