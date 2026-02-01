PVEM analiza diferentes propuestas sobre cambios en plurinominales en Reforma Electoral: Manuel Velasco

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Manuel Velasco, afirmó que su partido está analizando la supuesta propuesta sobre cambios en plurinominales de la Reforma Electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, Manuel Velasco no descartó no apoyar la propuesta de reforma Electoral si la misma no va en beneficio de la democracia.

“Vamos a esperar a que llegue la propuesta formal, porque hay muchas cosas que se dicen, pero hay que esperar la propuesta formal. Y en el tema que mencionabas de la asignación de los diputados plurinominales, incluso partidos de oposición, como el Partido de Acción Nacional, el día de ayer escuchaba que estaban abiertos a discutir el tema y nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar la mejor reforma que sea en beneficio de la gente.

“No vemos con malos ojos escuchar y estar abiertos al diálogo y no cerrarnos a ningún tema. Por eso no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con una propuesta que no vaya en beneficio de la democracia”, enfatizó en entrevista en San Lázaro.

El senador afirmó que han tenido un diálogo permanente y abierto con Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Pablo Gómez, presidente de la Comisión Presidencial, para la Reforma Electoral.