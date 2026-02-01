Salida de Adán Augusto confirma sus vínculos con el crimen organizado: “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Alejandro “Alito” Moreno afirmó que salida de Adán Augusto López en la coordinación de la bancada de Morena y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) confirma lo que él había dicho sobre que tiene vínculos con el crimen organizado.

En entrevista en San Lázaro tras el inicio de segundo periodo ordinario, el también presidente del PRI afirmó que se confirmó que existe una gran división en Morena y resaltó que lo que México necesita es cohesión y trabajo en equipo para que existan resultados.

“Mira, yo creo que confirma lo que sucede. Hay una gran división, hay poca coordinación, hay falta de responsabilidad para pensar que lo más importante es México y cada día se va confirmando lo que hemos venido señalando a nivel nacional y a nivel internacional y estamos convencidos que hoy lo que México necesita es cohesión, es trabajo en equipo, es pensar en el país y es que haya resultados y obviamente no hay ningún resultado ni en seguridad, ni en economía, ni en los temas más fundamentales que necesitan los mexicanos…

“Confirma lo que yo he venido señalando, que han dado no solo muestras, hay hechos claros, dichos claros de sus vínculos con el crimen organizado, de su participación, no solo de solapar y proteger desde las más altas esferas del gobierno por los señalamientos que hay de vinculación con los grupos criminales”, enfatizó.

El senador tricolor resaltó que el gobierno que no ha querido investigar a ninguno de los suyos y lo que tiene que hacer es investigar a los narcopolíticos de Morena que están vinculados al crimen organizado.