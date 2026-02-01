Trump asegura que pidió a Sheinbaum que no diera petróleo a Cuba y “ella no está enviando nada”

Trump habla con periodistas a bordo del Air Force One. Foto: AP / Mark Schiefelbein

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump aseguró que pidió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dejara de enviar petróleo a Cuba, y que ella accedió.

Lo anterior lo declaró el inquilino de la Casa Blanca el sábado a reporteros en el interior del Air Force One mientras volaba hacia Palm Beach, Florida.

En la charla con periodistas, Trump descartó que ocurra una crisis humanitaria en la isla –como alertó Sheinbaum en su conferencia mañanera del viernes– después de que el jueves emitiera una orden ejecutiva para imponer aranceles a los países que envíen crudo a la isla, como es el caso de México.

También sugirió, sin dar detalles, que ya ha tenido acercamientos con líderes cubanos, quienes buscarían llegar a un acuerdo.

“Estamos empezando a hablar con Cuba (...) no tiene que ser una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrían a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba sería libre de nuevo”.

Y, en ese contexto, mencionó la petición a Sheinbaum:

“La presidenta de México, la presidenta Sheinbaum, fue muy buena; le dije: ‘mira, no queremos que envíen petróleo allá’. Y ella no está enviando nada”, dijo en el Air Force One.

(A partir del minuto 8:20)

El magnate aseguró que llegarían a algún tipo de acuerdo con Cuba: “Creo que, ya sabes, seremos amables”, planteó.