La captura de Gabriela G.C. se logrÃ³ la madrugada de este martes 10 de febrero cÃ³mo resultado de la colaboraciÃ³n entre la FiscalÃ­a de Oaxaca y la FiscalÃ­a de la Ciudad de MÃ©xico y es acusada del delito de homicidio culposo.