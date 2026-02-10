Otras Noticias
El juez Celestino MartÃnez Bones fue seÃ±alado ante el Consejo de la Judicatura y la FiscalÃa AnticorrupciÃ³n por favorecer a militares acusados de secuestro, con un fallo que vÃctimas califican de impunidad.
La captura de Gabriela G.C. se logrÃ³ la madrugada de este martes 10 de febrero cÃ³mo resultado de la colaboraciÃ³n entre la FiscalÃa de Oaxaca y la FiscalÃa de la Ciudad de MÃ©xico y es acusada del delito de homicidio culposo.
Habitantes de la sierra de Concordia, que comprende 20 municipios sinaloenses, enfrentan dÃ©cadas de violencia y desplazamiento, atrapados entre grupos armados y el hallazgo recurrente de restos humanos, como es el caso de los mineros secuestrados el 23 de enero.