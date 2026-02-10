Aprueban en comisiones la reforma laboral de 40 horas; va el miércoles al pleno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la reforma que reduce, de manera gradual, a 40 las horas laborales por semana. Este miércoles se discutirá en el pleno.

Los senadores aprobaron por 48 votos la reforma que establece que, por cada seis días de trabajo, las personas deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro, por lo que la oposición acusó que la reforma se queda corta.

El dictamen aprobado fija un artículo transitorio que precisa que la entrada en vigor de esta disposición será paulatina, de manera que la jornada laboral irá disminuyendo. En 2026 se establecen 48 horas; para 2027, la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029 la jornada laboral será de 42 horas y llegará a las 40 en 2030.

La oposición avala el dictamen, aunque ve insuficiente la reforma

Pese a que los legisladores oficialistas celebraron el avance del dictamen apoyado por la oposición, recriminaron que es insuficiente.

La senadora del PRI, Carolina Viggiano, afirmó que su partido apoyará la reforma, pero consideró que la reforma está incompleta y enfatizó que el descanso no es un privilegio.

“Acompañamos la reducción de la jornada laboral, sin embargo, no podemos hacerlo sin señalar con claridad los puntos en los que es necesario debatir. Lo primero, es evidente, las y los trabajadores merecen dos días de descanso efectivos. La reducción de la jornada no debe traducirse en esquemas incompletos que mantengan el agotamiento laboral bajo otra forma. El descanso no es un privilegio, es una condición mínima para la salud, la productividad y la vida familiar.

El senador del PAN, Marko Cortés, se pronunció a favor de la reforma, pero señaló que “llega tarde”, pues organismos como la Organización Internacional del Trabajo había recomendado desde hace 40 años.

“Es un buen avance, pero vamos tarde. También aquí se dijo, la UIT recomendó esto hace más de 40 años y por lo tanto tendríamos que hacer un esfuerzo de hacerlo de manera más acelerada, que este beneficio se sintiera realmente ahorita para las y los trabajadores.