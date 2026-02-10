Avalan incremento salarial de 3.5% para trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Asamblea de la Alianza de Tranviarios de México (ATM) aprobó un incremento salarial general de 3.5% para los trabajadores del Servicio de Transportes Eléctricos (STE), acompañado de ajustes diferenciados en el tabulador salarial con aumentos adicionales aproximados de entre 9% y 11% según la categoría laboral, como parte de las negociaciones con la Secretaría de Movilidad (Semovi).

La propuesta fue presentada por el titular de la Semovi, Héctor Ulises García Nieto, como parte de las negociaciones laborales instruidas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

El acuerdo también incluye un aumento en los vales de despensa para la base trabajadora.

“Este resultado es producto de la unidad de las y los trabajadores y del diálogo constante con las autoridades. Logramos un incremento general al salario y mejoras adicionales en el tabulador que reconocen las distintas categorías laborales dentro del STE”, señaló Gerardo Martínez Hernández, secretario general de la ATM.

El dirigente sindical informó que aún quedan temas administrativos por formalizar, por lo que continuarán las mesas de seguimiento con la autoridad.

“Sostendremos una reunión de seguimiento con el secretario de Movilidad para firmar los acuerdos pendientes mediante una minuta de trabajo. Posteriormente, estos serán llevados ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para formalizar el convenio y garantizar el cumplimiento de todo lo acordado”, añadió Martínez Hernández.

La ATM precisó que todos los puntos discutidos previamente en mesas de trabajo y presentados ante la Asamblea serán integrados en la minuta correspondiente para su debido registro legal ante la autoridad laboral.

La organización sindical indicó que mantendrá informada a la base trabajadora sobre el proceso de formalización y que continuará privilegiando el diálogo institucional para mejorar las condiciones laborales sin afectar a los usuarios de Trolebús, Tren Ligero y Cablebús.

El acuerdo ocurre después de un proceso de negociación en el que el sindicato había emplazado una huelga en el transporte eléctrico capitalino.?

El 20 de enero último, la ATM acordó una prórroga de 10 días al paro, reprogramado para el primer minuto del 4 de febrero, mientras continuaban las negociaciones con autoridades capitalinas.

El titular de la Semovi informó entonces que, “con el propósito de no afectar a la ciudadanía”, durante el periodo de prórroga se mantendría la operación habitual del Trolebús, Tren Ligero y Cablebús, operados por el STE.

De acuerdo con la ATM, el conflicto se originó en demandas acumuladas relacionadas con condiciones de trabajo y seguridad laboral, así como en la exigencia de un incremento adicional al salario mínimo federal debido al rezago de los tabuladores internos respecto al Contrato Colectivo de Trabajo.

El sindicato también señaló pendientes en pagos y beneficios laborales y afirmó que en las audiencias previas, iniciadas a principios de enero, no se presentó una propuesta formal que permitiera cerrar el conflicto, por lo que la huelga se mantenía como mecanismo de presión mientras continuaban las negociaciones.