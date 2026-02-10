CCH Azcapotzalco: localizan a Eliam, estudiante reportado como desaparecido dentro del plantel

La ficha de búsqueda de Eliam fue desactivada luego de que Alerta Amber CDMX confirmara su localización.. Foto: Alerta Amber

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Autoridades de la Ciudad de México informaron que Eliam Ramos Martínez, estudiante de 16 años reportado como desaparecido tras ser visto por última vez dentro del CCH Azcapotzalco, fue localizado, de acuerdo con una publicación oficial emitida por Alerta Amber CDMX.

La confirmación se difundió a través de los canales institucionales del programa, donde se indicó que el menor fue encontrado y se agradeció la colaboración de la ciudadanía, medios de comunicación e instituciones que participaron en la difusión de la ficha de búsqueda.

Eliam había sido reportado como no localizado el 6 de febrero de 2026, luego de que se perdiera contacto con él al interior del plantel educativo ubicado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

Alerta Amber fue desactivada tras confirmarse la localización

La publicación oficial de Alerta Amber CDMX marcó la desactivación del mecanismo de búsqueda, el cual se había activado para ampliar la difusión de la desaparición del menor y solicitar apoyo ciudadano.

El mensaje institucional no incluyó detalles sobre el lugar, las circunstancias ni la hora exacta en que Eliam fue localizado, en apego a los protocolos aplicables en casos que involucran a menores de edad.

Hasta el momento, no se ha emitido un boletín adicional por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México con información complementaria sobre el caso.

Reporte inicial de desaparición dentro del plantel

El reporte de desaparición se originó luego de que familiares notificaran a autoridades escolares que el joven no había regresado a su domicilio tras acudir a clases. Posteriormente, se dio aviso a las autoridades capitalinas, quienes activaron los protocolos de búsqueda correspondientes.

La ficha de Alerta Amber difundida por la Fiscalía capitalina señalaba que Eliam fue visto por última vez al interior del CCH Azcapotzalco y proporcionaba sus características físicas, vestimenta y señas particulares con el objetivo de facilitar su localización.

Durante los días posteriores al reporte, la ficha fue compartida por autoridades, comunidad escolar y usuarios en redes sociales, como parte de las acciones de búsqueda.

Coordinación institucional durante la búsqueda

El CCH Azcapotzalco informó en su momento que activó sus protocolos internos y mantuvo coordinación con las autoridades de procuración de justicia para apoyar a la familia del estudiante.

Las autoridades capitalinas reiteraron durante la difusión de la alerta que cualquier información debía canalizarse únicamente a través de los medios oficiales, como parte del procedimiento establecido para estos casos.