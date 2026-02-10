Designan a nuevas embajadoras de México en Guatemala y Belice

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En acatamiento a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el canciller Juan Ramón de la Fuente y el Senado de la República formalizaron hoy los nombramientos de Luz Elena Baños Rivas y Ana Luisa Vallejo Barbas al frente de las embajadas de México en Guatemala y en Belice, respectivamente.

Las dos diplomáticas jugaron papeles relevantes durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador: Luz Elena Baños fue representante de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), cargo desde el cual encabezó la embestida el gobierno mexicano contra el entonces secretario general, Luis Almagro, y defendió la postura de México de no aumentar el presupuesto del organismo.

En septiembre pasado, Claudia Sheinbaum sustituyó a Baños por Alejandro Encinas Rodríguez, otrora titular de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el Caso Ayotzinapa, con el objetivo de mejorar la relación entre México y la OEA, considerada en sectores de la izquierda latinoamericana como una herramienta de control de Estados Unidos.

Ana Luisa Vallejo, por su parte, asumió brevemente la representación de México en Bolivia después que el gobierno de Jeanin Áñez, recién llegado después del golpe de Estado asestado contra Evo Morales, declaró persona no grata a la entonces embajadora María Teresa Mercado.