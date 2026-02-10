Detienen en Oaxaca a la mujer que arrastró y mató a motociclista en Iztapalapa

Gabriela G.C. fue detenida el martes 10 de febrero cómo resultado de la colaboración entre la Fiscalía de Oaxaca y de CDMX. Foto: Especial

OAXACA, Oax. (apro).- Gabriela, la conductora de un automóvil que atropelló y arrastró varios metros a un motociclista hasta perder la vida en la alcaldía de Iztapalapa de la Ciudad de México, fue detenida en Ejutla de Crespo donde se refugiaba, confirmó la Fiscalía General de Oaxaca.

La captura de Gabriela G.C. se logró la madrugada de este martes 10 de febrero cómo resultado de la colaboración entre la Fiscalía de Oaxaca y la Fiscalía de la Ciudad de México y es acusada del delito de homicidio culposo.

En un operativo conjunto entre el que participaron elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía de Oaxaca con Policías de Investigación de la CDMX, localizaron a Gabriela G.C., quien fue detenida en inmediaciones de Ejutla de Crespo, en la región del Valle Centrales.

La detención de G.G.C., se llevó a cabo por los hechos ocurridos el 3 de enero de 2026, en calles de la Alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, donde la conductora de un automóvil atropelló y arrastró a un motociclista que perdió la vida.

Luego de la detención de la imputada, G.G.C. fue entregada a las autoridades ministeriales de la Fiscalía de la Ciudad de México para los trámites legales correspondientes y su posterior traslado a la capital del país para iniciar el proceso penal en su contra.