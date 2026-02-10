Dictan prisión preventiva contra el exdirigente del PVEM; lo acusan de violación

PUEBLA, Pue. (apro).- Un juez de control dictó prisión preventiva contra el exdirigente estatal y exdiputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Juan Pablo Kuri Carballo, quien es acusado por su exesposa Sofía N. del delito de violación.

La defensa de este político, quien también formó parte del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM, solicitó la ampliación del plazo constitucional a 144 horas a fin de que se lleven a cabo la audiencia de vinculación, lo cual se cumplirá el próximo 12 de febrero.

En tanto, Kuri Carballo, detenido la tarde del viernes 6 de febrero en el Aeropuerto Hermanos Serdán del Huejotzingo, permanecerá en el penal de Cholula.