El gobierno da “palos de ciego” con su estrategia contra el sarampión: diputado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el brote de sarampión en el país y el reporte del primer fallecido en la capital mexicana, el diputado del PAN, Éctor Jaime Ramírez, criticó las medidas del gobierno y afirmó que están dando palos de ciego, al no tener una estrategia clara.

En entrevista con Proceso, el diputado del PAN y quien también ha presidido las comisiones de Salud en San Lázaro, resaltó que el gobierno busca la implementación de la vacunación, sin embargo, no tiene vacunas suficientes.

"Están haciendo un esfuerzo claramente mal su papel. Claramente mal su papel. Digo, simplemente hoy iba a hacer una campaña de vacunación y no llegó la vacuna. Iba a haber un foro de vacunas y no está la vacuna. Hoy ya se anuncia el primer muerto en esta zona (CDMX).

“Suspende las semanas de vacunación, no compra vacuna. No hay este mecanismo con el cual sabes si una persona está o no vacunada. Hoy la buena que tenemos es que faltan muchos millones por vacunar, la mala es que no sabemos dónde están.

“Entonces, a palos de ciego y ahora pretenden con ejercicios de simulación, como ocurrió en el sur, queriendo suspender las fiestas patronales allá por Chiapas, Mérida, ahora acá el uso de cubrebocas a todos los niños, ¿cuál es la utilidad científica de eso? ¿Quién está emitiendo esa recomendación? Y por último, un Consejo de Salubridad general que se encarga de las epidemias que hoy está callado. Cosas que no son buenas”, detalló.

El legislador albiazul afirmó que, aunque el gobierno informó que compró 20 millones de vacunas, ellos tienen otros datos en los que se refleja que no es así.

“De hecho, las vacunas que compraron en el 2025 para la triple viral, la doble viral, para el sarampión concretamente, fueron francamente insuficientes, no pasan ni 1 millón y medio de vacunas. A lo mejor ya compraron en este diciembre o en este enero 20 millones de vacunas como dicen que tienen, pero lo que los datos que tenemos nosotros no son así”, explicó.

Ante este brote de sarampión, Éctor Jaime Ramírez recomendó a todas las personas entre 9 y 49 años irse a vacunar con la triple viral, esperando que encuentren vacunas.

“De entrada todos aquellos que tienen entre 9 y 49 años irse a vacunar de la de la triple viral. Esa parte está en nosotros y eso hay que hacerla. Ahora a ver si tienen vacuna. La gente denuncia que por lo pronto aquí en la Ciudad de México anunciaron una campaña, van a los centros de vacunación y no hay vacuna”, enfatizó.