Frente frío 34 entra al país el miércoles; lluvias y chubascos en estas entidades

Por la mañana, ambiente frío a fresco en la Ciudad de México. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 34 ingresará este miércoles 11 de febrero a territorio nacional, de acuerdo con la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua informó además que monitorea la influencia de un sistema anticiclónico sobre el territorio nacional, el cual generará condiciones atmosféricas que limitarán la dispersión de contaminantes y el incremento de las temperaturas diurnas en el transcurso de esta semana.

Para este miércoles, el anticiclón en niveles medios de la atmósfera mantendrá tiempo estable, baja probabilidad de lluvia y ambiente cálido a caluroso sobre la mayor parte del territorio nacional.

Durante la tarde, un nuevo frente frío (34) ingresará sobre el noroeste mexicano, e interaccionará con una vaguada en altura, una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical, originando vientos fuertes en la citada región, así como descenso de la temperatura y chubascos en Baja California.

Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y Mar Caribe, ocasionarán lluvias aisladas en Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Quintana Roo.

Valle de México:

Condiciones de cielo despejado con presencia de bruma en el transcurso del día. Por la mañana, ambiente frío a fresco en la región, así como ambiente muy frío con heladas en zonas serranas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente cálido; sin lluvia en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 27 a 29 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 24 a 26 °C. Viento del noreste de 10 a 25 km/h con rachas de hasta 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios en el noroeste de México.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 11 de febrero:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 11 de febrero:

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Guerrero (noroeste), Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (oeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos y Puebla (suroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sinaloa, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 11 de febrero: