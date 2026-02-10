Gobierno de Sheinbaum reporta caída del 42% en homicidios dolosos

Homicidios. La presidenta Sheinbaum durante la presentación del informe de homicidios. Foto: Eduardo Miranda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En un balance de seguridad la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una reducción del 42% en los homicidios dolosos a nivel nacional, comparando el promedio diario de septiembre de 2024 (86.9 víctimas) con enero de 2026 (50.9), lo que equivale, de acuerdo con cifras de su gobierno a 36 asesinatos menos por día.

"Hay 36 personas que dejaron de perder la vida diariamente en México", enfatizó la mandataria durante su conferencia matutina, atribuyendo el logro a la Estrategia Nacional de Seguridad y al trabajo coordinado del Gabinete.

Según datos preliminares del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), presentados por su titular Marcela Figueroa Franco, esta disminución confirma una tendencia a la baja sostenida en los últimos 16 meses.

La titular del Secretariado, Marcela Figueroa Franco, destacó que en los últimos 16 meses se ha mostrado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país.

Enero de 2026 se posiciona como el mes con la menor incidencia de homicidios desde 2016, con reducciones destacadas en 26 entidades federativas.

Entre las más notables figuran Zacatecas con un -88%, San Luis Potosí (-83.9%) y Quintana Roo (-73.2%).

No obstante, siete estados –Guanajuato (8.8%), Baja California (8.4%), Chihuahua (7.9%), Estado de México (6.8%), Sinaloa (6.7%), Morelos (6.2%) y Guerrero (5.8%)– concentran más de la mitad de los casos restantes.

En operativos, el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reportó 43 mil 438 detenciones por delitos de alto impacto desde octubre de 2024, junto con el aseguramiento de 22 mil 832 armas de fuego, 327.8 toneladas de droga (incluyendo más de mil 800 kg de fentanilo y 4 millones de pastillas) y el desmantelamiento de 2,028 laboratorios.

Los delitos de alto impacto en general cayeron 31% mensual respecto a octubre de 2024 y 55% anual comparado con 2018, con el robo de vehículo con violencia destacando una reducción del 39% mensual y 57% anual.

Sheinbaum elogió al gabinete: "Esto no se logra sin un trabajo profesional, honesto y dedicado de la SSPC, Fuerzas Armadas y Guardia Nacional".

Este informe se presenta en un contexto de colaboración internacional, como con Estados Unidos en el combate al fentanilo.