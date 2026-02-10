Inconstitucional, el plazo de 5 años para dar pensión del ISSSTE por concubinato: SCJN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Conforme a lo señalado por el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asumo provisionalmente la presidencia de esta Suprema Corte para el desarrollo de la sesión pública ordinaria”, leyó Lenia Batres al inicio de la sesión del Máximo Tribunal sentada en el lugar que regularmente ocupa Hugo Aguilar Ortiz.

Eran las 10:31 horas cuando la autodenominada “ministra del pueblo” anunció que el ministro presidente, Hugo Aguilar, se encontraba de comisión, pues acudió a la ceremonia del 111 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que ella encabezaría la sesión.

Mientras Batres dirigió en calma la sesión, en redes sociales los usuarios afirmaron que ésta sería un adelanto del papel que desempeñará oficialmente como presidenta a partir de septiembre de 2027.

La ministra fue la segunda más votada en los comicios de junio de 2025, razón por la que, en esta nueva etapa de la Corte, no fue un ministro decano quien desempeñó el papel de presidente de manera provisional, como ocurría antes de la reforma judicial de Morena.

La sesión inició a las 10:31 horas con la presencia de cinco ministros, debido a que Yasmín Esquivel, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero se incorporaron minutos después de que inició la discusión del primer proyecto.

En esta ocasión, el nuevo Pleno abandonó un criterio emitido por la anterior Corte que avaló exigir los cinco años de convivencia para acceder a una pensión por concubinato ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Ahora, con mayoría de seis votos, la Corte declaró inconstitucional ese requisito, pero los ministros no lograron ponerse de acuerdo para establecer un plazo mínimo que permita acreditar la existencia del concubinato.

Durante el debate, la mayoría de ministros sostuvo que es necesario reconocer los “nuevos modelos de familia” debido a que cada vez hay más parejas que no se casan ni tienen hijos.

“Los datos son importantes, tan es así que la forma en cómo ha ido evolucionando la concepción de familia es, sin lugar a duda, distinta a como la concebíamos hace 40 o 50 años”, indicó el ministro ponente, Irving Esppinosa Betanzo.

La ministra presidenta en funciones, Lenia Batres, defendió el plazo de cinco años de convivencia para reconocer el concubinato, pues consideró que mantener una distinción entre esta figura y el matrimonio para acceder a las pensiones y servicios de salud es objetiva, razonable y constitucional.

Por ello, coincidió con la ministra Sara Irene Herrerías sobre mantener vigente comprobar el concubinato con el requisito de tiempo que exijan las leyes civiles estatales.

“No podemos desnaturalizar al concubinato quitándole un requisito de tiempo, el que sea, esa es la condición de existencia del concubinato, una relación de pareja de facto, por eso el concubinato es una figura civil anterior al matrimonio, si lo desnaturalizamos no hay nada qué comprobar y todos somos potencialmente concubinos mientras lo manifestemos así”, dijo.

El tema provocó que el ministro Arístides Guerrero recordara que, en 1969, el trovador de origen cubano Silvio Rodríguez lanzó la canción “La familia, la propiedad privada y el amor” para criticar la figura del matrimonio como se concebía en aquella época, y apuntó a la importancia de que en pleno 2026 la Corte discuta sobre si las familias derivadas de un concubinato tienen los mismos derechos que las derivadas de un matrimonio.

Enfatizó que el proyecto de Espinosa Betanzo establece claramente que lo único que se considera inconstitucional es exigir acreditar la convivencia de cinco años para demostrar que fue concubino de un trabajador para acceder a una pensión por el ISSSTE.

Finalmente, el proyecto fue avalado por mayoría de votos. A diferencia de lo que ocurre en otras sesiones, la ahora ministra presidenta provisional, Lenia Batres, no insistió en su intento de mantener vigente el requisito de cinco años para acreditar el concubinato ante el ISSSTE y la sesión transcurrió y concluyó de manera pacífica.