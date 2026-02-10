Luisa Alcalde se sube al trend Bad Bunny; esto dijo

El video publicado por Luisa Alcalde incluye tomas de la presentación de Bad Bunny. Foto: Tomada de video

CIUDAD DE MÉXICO (Apro).- La participación de Bad Bunny en el medio tiempo del Super Bowl ha levantado una ola de comentarios y, este martes, la dirigente nacional de Morena se subió al trend para decir que en su partido coinciden con el reguetonero.

“Bad Bunny tiene razón y en Morena coincidimos plenamente con él: la única cosa más poderosa que el odio es el amor”, posteó la líder morenista.

En un video compartido en sus redes sociales, Alcalde Luján calificó de “mensaje poderoso” el del puertorriqueño, luego de sostener que Morena siempre se ha pronunciado por la solidaridad entre todos los países del mundo y en especial de América.

Enfatizó, compartiendo imágenes de la presentación de Benito en el Levi’s Stadium de Santa Clara California, el mensaje sobre “lo poderoso que puede ser una América unidad, desde Canadá hasta la Patagonia”.