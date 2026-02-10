Mineros fueron secuestrados por “Los Chapitos” al confundirlos con grupo antagónico: Harfuch

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch aseguró que de acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos por el secuestro de mineros en Sinaloa, la razón fue que los confundieron.

Hasta el momento se han detenido a cuatro presuntos integrantes de la facción del Cártel de Sinaloa, “Los Chapitos”, quienes plagiaron a los mineros por pensar que eran del grupo antagónico de “Los Mayitos”.

También confirmó que son 10 los mineros privados de la libertad y se han identificado a cinco de ellos.

Que fueron confundidos con integrantes de grupos antagónicos”, dijo el secretario de Seguridad.

Y sobre si fueron víctimas de extorsión indicó que “no hay denuncia o queja de que fueran extorsionados”, aunque en otros sitios del país sí pasa, de lo que el funcionario destaca que son más de 800 detenidos en 24 estados.