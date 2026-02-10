Monreal: Si pasa febrero no nos da más tiempo para la reforma electoral

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego del retraso del envió de la iniciativa de reforma Electoral, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, afirmó que si no llega en el mes de febrero no se podría sacar adelante la enmienda constitucional.

En charla con medios, Ricardo Monreal, explicó que la iniciativa se encuentra en un proceso cumbre para la redacción adecuada y con los consensos de los partidos aliados, esto pese a las versiones contradictorias entre morenistas y algunos dirigentes de los partidos aliados.

“La reforma, está en un momento importante. Para mí, esta reforma electoral que se está ya acercando a los grupos parlamentarios para una redacción está en la etapa, diría yo, clave de elaboración de la iniciativa con la redacción pertinente.

“No, yo creo, estimo que tenemos como límite el mes de febrero para recibir ya, una de las dos cámaras, la iniciativa concreta y empezar la discusión. No nos da más tiempo, si pasa febrero, los tiempos ya están muy ajustados y no va a ser posible sacar la reforma constitucional y legal con una discusión amplia como son nuestros deseos.

“Ya esta semana, diría los próximos diez días, son fundamentales para que pueda presentarse la iniciativa y que tiene que ver con distintos temas, Maru, desde la integración de la Cámara de Diputados e, incluso, la integración del Senado en la composición y en la probable supresión de la lista nacional del Senado, hasta las fórmulas que se buscan, manteniendo la misma integración, pero con una fórmula de votación directa que vincule más a los ciudadanos electores con el electo, en este caso, el representante popular”, detalló.

El diputado morenista afirmó que no hay posibilidades de ruptura, ni ningún indicio que haya un distanciamiento entre los partidos aliados.

“Yo creo que no habrá ruptura, yo creo que simplemente en la mesa por momentos hay desencuentros en determinados temas. No hay posibilidades de ruptura, no hay ningún indicio, que haya una ruptura”, enfatizó.