Pensión Adultos Mayores y Mujeres Bienestar: fechas de nuevos registros y entrega de tarjetas

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de lunes a domingo de 10:00 a 16:00 horas de acuerdo con el siguiente calendario
martes, 10 de febrero de 2026 · 21:20

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los programas de pensiones para Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar abrirán un nuevo periodo de registro este mes.

Asimismo, la Coordinación de Programas para el Bienestar dio a conocer las fechas para la entrega de tarjetas a beneficiarios que se registraron en diciembre pasado.

La dependencia recordó que la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores es un derecho constitucional dirigido a todas las personas de 65 años en adelante y otorga un apoyo bimestral de 6 mil 400 pesos entregados directamente y sin intermediarios.

En el caso de la Pensión Mujeres Bienestar, el apoyo es de 3 mil 100 pesos bimestrales para todas las mujeres mexicanas de 60 a 64 años. Al cumplir 65, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión de Adultos Mayores.

Nuevo registro

Del 16 al 22 de febrero se abrirá un nuevo periodo de registro a las Pensiones de las Personas Adultas Mayores y Mujeres Bienestar.

La inscripción se realizará en módulos de atención en un horario de lunes a domingo, de 10:00 a 16:00 horas, y seguirá un calendario organizado por la letra inicial del primer apellido, detalló la dependencia federal.

Quienes no puedan acudir presencialmente podrán solicitar una visita domiciliaria en el sitio gob.mx/bienestar, donde también podrán ubicar el módulo de su localidad.

Para registrarse será necesario presentar

  • Identificación oficial vigente
  • CURP de impresión reciente
  • Acta de nacimiento
  • Comprobante de domicilio no mayor a tres meses
  • Teléfono de contacto

Calendario

  • A, B, C: Lunes 16
  • D, E, F, G, H: Martes 17
  • I, J, K, L, M: Miércoles 18
  • N, Ñ, O, P, Q, R: Jueves 19
  • S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 20
  • Todas las letras: Sábado 21 y domingo 22

 

 

Todas las personas que acudan a inscribirse pueden registrar a una persona auxiliar, quien realizar gestiones posteriores a su nombre en caso de ser necesario.

La persona auxiliar deberá presentar la misma documentación.

Entrega de tarjetas

Entre el 10 y el 14 de febrero se entregarán tarjetas del Banco del Bienestar a las y los adultos mayores que se registraron en diciembre de 2025.

 

 

Para ello, las y los nuevos derechohabientes de la Pensión Mujeres Bienestar y Pensión para Personas Adultas Mayores recibirán la fecha, hora y lugar de entrega en un mensaje SMS al número de teléfono que dejaron como contacto.

También pueden entrar a la página gob.mx/bienestar y consultar estos datos tras introducir su CURP.

