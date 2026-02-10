Proponen a la FIFA recomendar a aficionados venir al país ya vacunados contra el sarampión

La Secretaría de Salud de la CDMX reforzará la vacunación contra el sarampión. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El gobierno de la Ciudad de México propuso a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) recomendar a los 5.5 millones de extranjeros que se calcula vendrán a México a presenciar algún partido del Mundial de Futbol 2026, que se vacunen contra el sarampión antes de salir de su país de origen, según la secretaria de Salud local, Nadine Gasman.

“Es muy importante este trabajo que estamos haciendo de manera coordinada con la Federación, de invitar a las personas que vienen al Mundial. Así como van a traer sus tenis, sus camisetas, que traigan su vacuna, de tal manera que podamos sensibilizar a la gente para que ya venga vacunada y que esté protegida durante el Mundial”, dijo en entrevista con Proceso.

En medio del rápido aumento de casos confirmados en México, que ocupa el primer lugar en América por contagios y muertes, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), aclaró:

“No se puede controlar o condicionar el acceso con vacuna. Es una recomendación que hacemos y es importante entenderlo así; o sea, no podemos obligar a la gente a vacunarse ni venir vacunada. No es un requisito, es una recomendación que estamos dialogando con la FIFA de motivar a la gente a que se vacune en su país de origen”.

Gasman Zylbermann. Se esperan 5.5 millones de visitantes. Foto: Germán Canseco.

—¿La FIFA va a promover campañas para que los fanáticos futboleros se vacunen antes de viajar a México, Estados Unidos y Canadá?

—Ésa es nuestra propuesta.

—¿Y qué les ha dicho la FIFA?

—Estamos en diálogo.

La exdirectora del Instituto Nacional de las Mujeres aclaró que si un extranjero llega a México y no se vacunó, pero quiere recibir la dosis correspondiente, no se le negará. “Por supuesto, que pidan, aunque se queden un día o dos semanas. Si dicen ‘Oye, no tengo vacuna, me quiero vacunar. ¡Bienvenidos, los vacunamos!”, aseguró.

A finales de agosto de 2025, la Federación Mexicana de Futbol estimó que cuando se celebre la justa futbolista, entre el 11 de junio y el 19 de julio, vendrán a México 5.5 millones de visitantes de todo el mundo.

La autoridad calculó que esa cantidad de personas acudirán para ver los 11 partidos que se jugarán en las tres sedes: Ciudad de México, donde será el partido inaugural; Guadalajara y Monterrey.

Las sedes en números de contagios

Hasta el 6 de febrero último México sumó 8 mil 575 casos acumulados de sarampión desde que comenzó el brote en febrero de 2025 a la fecha; así como 27 defunciones ocasionadas por el virus, según el Informe Diario del Brote de Sarampión, de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal (SSA).

De ese total, dos de las tres entidades que serán sede de los 11 partidos en México estaban entre las 10 que concentran el mayor número de casos acumulados. Jalisco ocupaba el segundo lugar con mil 910 y dos defunciones, sólo después de Chihuahua, donde comenzó el brote, con cuatro mil 504 y 21 fallecimientos. En la semana que terminó, las autoridades de Salud de Jalisco ordenaron el uso obligatorio de cubrebocas en las escuelas para intentar frenar los contagios.

La CDMX estaba en el séptimo lugar con 166 casos y ninguna muerte. En tanto, Nuevo León se encontraba en el lugar 23, con apenas 12 casos.

En el caso de la capital mexicana, la secretaria de Salud local, Nadine Gasman, dijo que tenía 154 casos acumulados hasta el miércoles 4, de los cuales 113 casos (equivalente a 73%) se presentaron en el 2026. De ese total, hasta entonces había 106 casos activos, lo que significa que fueron diagnosticados en el último mes. “No quiere decir que están enfermos esos 106, sino que están todavía en vigilancia. Es un un término epidemiológico más que un término clínico”, aclaró.

Y aunque ocho personas debieron ser hospitalizadas, hasta ahora no se ha informado de ningún deceso por esa causa en la capital.

Entre las explicaciones que ofreció la funcionaria del aumento acelerado de casos está un “brote comunitario” de 35 casos a final de 2025 en la alcaldía Álvaro Obregón.

Otro argumento fueron las vacaciones de fin de año: “Está pasando lo que también preveíamos. Diciembre es un mes en que la gente va y viene, donde hay mucha interacción, mucho apapacho, la gente salió y vino a la Ciudad de México”.

Gasman detalló que la mayoría de los casos confirmados han sido en personas entre 20 y 40 años y que “la gran mayoría de los casos son en personas no vacunadas”. Por eso insistió en la importancia de vacunarse.

Y mencionó un dato con optimismo: “La tendencia desde enero hasta ahorita de casos por semana afortunadamente ha ido descendiendo despacio. Teníamos en enero 10 a la semana, ahora tenemos más o menos siete. Esperamos seguir así”. De paso, mencionó que en la CDMX se han aplicado casi 850 mil vacunas.

Campañas en hoteles y restaurantes

La secretaria de Salud de la CDMX destacó que, a cuatro meses del Mundial de Futbol, las autoridades sanitarias de la capital han reforzado la vacunación de los capitalinos al instalar centros de aplicación en lugares de alta afluencia, como estaciones del Metro y Metrobús, mercados y plazas públicas.

Luego adelantó que durante el desarrollo del Mundial, en hoteles, restaurantes, los fan fest y el mismo estadio Azteca, hoy “Banorte”, las autoridades difundirán información preventiva sobre el sarampión, sus síntomas, formas de contagio y lugares donde los visitantes puedan inmunizarse.

Llamado a los aficionados para vacunarse. Foto: Carlos Enciso.

“Sí, vamos a invitar a la gente a vacunarse, a que, si tiene síntomas, se quede en su hotel o se quede en su casa. Habrá información sobre la seguridad y la gratuidad de las vacunas. Vamos a estar aprovechando que va a haber tanta gente para hablar de salud pública”, agregó.

Esa información también se difundirá en varios idiomas y mediante redes sociales y guías turísticas, así como en las calles. “Esta información ya la estamos difundiendo desde el año pasado en el Metro, en los parabuses, etcétera. Y en la medida en que se abran los espacios de promoción para las personas del Mundial, lo vamos a estar poniendo ahí también”, añadió.

Por último, aunque sin dar fechas ni detalles, comentó que durante el desarrollo del Mundial las autoridades instalarán “puestos de vacunación en el aeropuerto y en las centrales camioneras, en coordinación con la federación”.

México, a la cabeza en América en contagios y muertes

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), México encabeza la lista de países con más contagios y defunciones, seguido de Canadá y Estados Unidos.

Tan sólo en 2025, dijo el organismo en la alerta epidemiológica que declaró el 3 de febrero último, la región de América notificó 14 mil 891 casos confirmados de sarampión, incluyendo 29 defunciones, en 13 países: