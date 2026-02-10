Próximo titular de la ASF deber ser honesto e independiente: Ramírez Cuéllar

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en San Lázaro, Alfonso Ramírez Cuéllar, afirmó que el próximo titular de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tiene que ser una persona honesta, proba y profesional que garantice que el dinero del presupuesto se va a gastar bien.

En charla en San Lázaro, el diputado morenista resaltó que el próximo 17 de febrero se abre la convocatoria para elegir al próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación.

“Tiene que ser un auditor del pueblo. Se trata de cuidar el dinero que los mexicanos pagamos como contribuciones. Todo es uno de los temas decisivos, los más importantes, es garantizar que a quien vayamos a elegir como auditor general de la Auditoría Superior de la Federación sea una gente honesta, proba, profesional, independiente, que garantice que el dinero del presupuesto se va a gastar bien, se va a gastar en obras para que regresen servicios públicos a la población”, enfatizó.

Ramírez Cuellar puntualizó que el nombramiento del nuevo auditor se va a acabar con toda la red de complicidades que se han venido enquistando en todas las auditorias que existen en el país.