Secretaría del Trabajo miente con la reforma de las 40 horas; no hay consenso: Frente Nacional

La aprobación de la iniciativa en comisiones del Senado. Foto: senado.gob.mx

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Trabajo y Previsión Social, y Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad el dictamen de la reforma de las 40 horas impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, el Frente Nacional por las 40 Horas aseguró que “realmente” no existieron condiciones de “consenso”, sumado a que la iniciativa no representa una reducción efectiva de la jornada laboral.

A través de un posicionamiento, el Frente señaló que estaba prevista una reunión entre organizaciones civiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y sindicatos, con el propósito de discutir los alcances de la reducción de la jornada. Sin embargo, el encuentro no se concretó.

“Integrantes de este Frente tenían el acceso a una charla con legisladores mientras discutían la supuesta reducción de la jornada, pero fueron rechazados por la mesa directiva cuando ya estaban dentro de la Cámara alta”, sostuvo el documento.

De acuerdo con la organización, los senadores rechazaron “cualquier tipo de diálogo y reunión con representantes de la clase trabajadora”.

El Frente también señaló al titular de la STPS, Marath Bolaños, de haber mentido al “asegurar que sí existía acuerdo” con todos los sectores.

Temores

El Frente de las 40 Horas expuso que el “temor que existe” es que la reforma sea aprobada en fast track, es decir, con rapidez y sin un debate amplio, lo que podría afectar severamente a la clase trabajadora.

“Este frente se reserva nuevas acciones en contra de quienes han traicionado al sector obrero mexicano”, señaló.