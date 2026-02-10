Senadora reclama falta de solidaridad de compañeras que la invitaron a salón de belleza

La senadora Juanita Guerra después de aplicarse un tinte en el salón de belleza del Senado, en plena Sesión. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La senadora del PVEM, Juanita Guerra Mena, quien fue captada por Proceso aplicándose un tinte de cabello dentro de un salón de belleza en el Senado y durante la Sesión, acusó que las legisladoras que la invitaron la han dejado sola.

En entrevista con medios, la senadora del Verde Ecologista solicitó de manera formal a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República una respuesta institucional clara y precisa sobre el contexto, operación y financiamiento del servicio de salón de belleza dentro del recinto legislativo, luego de que el tema fuera difundido en medios supuestamente con información imprecisa.

“A mí me ha dado mucha tristeza que, en lugar de tener solidaridad, únicamente, ni siquiera una pregunta, ni siquiera me habían dicho quiénes todas ellas fuimos invitadas y por quién fue invitada.

“Quien está libre de crisis, mis compañeras no han sido solidarias. Quienes me invitaron no han tenido solidaridad. Al contrario, han dicho, ni siquiera han desconocido, y han dicho que no conocen ni siquiera el lugar cuando ellos me invitaron”, reclamó al borde de las lágrimas.

La legisladora pidió que el Senado emita un punto aclaratorio institucional, no solo para transparentar este caso, sino para evitar que se siga utilizando el tema como mecanismo de desinformación y linchamiento mediático, ya que, afirmó, se ha recurrido a imágenes editadas, videos grabados sin autorización y mensajes de carácter violento en redes sociales.

El pasado 4 de febrero, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo, aceptó la existencia de un salón de belleza en la Cámara alta, además afirmó que ella lo ha usado, sin embargo, no ha dado a conocer quien autorizó el servicio.