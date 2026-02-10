Seguridad
Sheinbaum: reducción de homicidios es un logro de todo México, no sólo del gobierno (Video)La mandataria federal destacó en un mensaje en redes sociales la información que dio en la conferencia sobre la disminución de homicidios dolosos en el país
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tal como lo informó por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que en su gobierno el homicidio doloso disminuyó 42 por ciento; es decir, 36 casos menos desde septiembre de 2024, al pasar de 86.9 a 50.9 homicidios al día.
La mandataria federal destacó, ahora en un video en redes sociales, que desde 2016 es el enero más bajo en este tipo de delitos, incluidos los del sexenio anterior.
La mandataria federal buscó de nuevo reforzar esta información ahora en redes sociales.
Solo agregó otro elemento que redunda constantemente: atención a los jóvenes con construcción de escuelas y becas para que no se unan a grupos delictivos y la cero impunidad, así como su estrategia de atención a las causas; “más y mejor guardia Nacional”; inteligencia e investigación, así como coordinación con los estados.
También agregó otro elemento mencionado casi siempre que aborda temas de seguridad, que es que en el sexenio de Felipe Calderón aumentaron los homicidios “de manera impresionante” de 28.6 a 70.9; con Peña Nieto llegaron a 100.6 y que comenzaron a disminuir con Andrés Manuel López Obrador, mediante una gráfica también mostrada en varias ocasiones.
Dijo que no sólo es un logro del gobierno, sino de todo México.
En 16 meses de gobierno, disminuimos 42 por ciento el homicidio doloso; significa 36 personas menos cada día desde septiembre 2024.
El mes pasado fue el enero más bajo desde 2016. Entregamos resultados con el trabajo profesional, coordinado, y honesto del Gabinete de Seguridad,… pic.twitter.com/TJ1sRpEmnk — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 11, 2026