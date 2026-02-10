Sindicato de Taxco exige justicia por minero asesinado y hallado en fosa de Concordia, Sinaloa

José Manuel Castañeda Hernández, originario de Taxco de Alarcón y geólogo de la UAGro . Foto: Especial

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Uno de los cuerpos de los cinco mineros hallados en una fosa en el municipio de Concordia, Sinaloa, corresponde a José Manuel Castañeda Hernández, originario de Taxco de Alarcón y geólogo egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El cuerpo de José Manuel Castañeda llegará las primeras horas de este martes a su natal Taxco donde será velado y sepultado.

La Sección 17 de Taxco del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana exigió a las autoridades de los tres niveles de gobierno justicia y reveló que el motivo podría haber sido el incremento de cuota mensual al grupo criminal que opera en la zona y que no quiso pagar la minera.

Del rescate, dijo, se habrían exigido millones de pesos que tampoco se pagaron.

Hasta el momento la UAGro ha guardado silencio ante el crimen de un profesionista formado en sus aulas.

El cuerpo de José Manuel Castañeda, junto a otros nueve cuerpos fueron hallados el jueves 5 de febrero en una fosa clandestina dentro de una parcela de la comunidad El Verde.

Hasta este lunes 9 de febrero, cinco de las 10 víctimas han sido identificadas como parte del grupo de mineros de Vizsla Silver Corp que fueron privados de la libertad en Pánuco, municipio de Concordia.

José Manuel Castañeda, de 43 años, era originario de Taxco de Alarcón, municipio ubicado al norte del estado de Guerrero.

Egresó como geólogo de la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la UAGro, ubicada en Taxco el Viejo, donde este lunes fueron colocados cascos mineros a manera de homenaje a Castañeda Hernández y sus compañeros.

El taxqueño se desempeñaba como geólogo de exploración en el proyecto Pánuco, en Concordia, de la minera canadiense Vizsla Silver Group.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que los 10 trabajadores fueron privados de su libertad por hombres armados el 23 de enero cuando se encontraban en el campamento minero La Clementina, ubicado en la sierra de Concordia.

Roberto Hernández Mojica, dirigente de la Sección 17 del Sindicato Nacional Minero de Taxco, pidió al gobierno municipal, al estatal de Sinaloa y al gobierno federal de Claudia Sheinbaum justicia por el asesinato de José Manuel Castañeda y sus nueve compañeros.

“Exigimos que se haga justicia a la familia por la pérdida de este compañero minero, que se esclarezca este artero crimen de los compañeros mineros", dijo por en entrevista telefónica desde Iguala.

A título personal aseguró que el grupo criminal que opera en la zona habría exigido aumentar la cuota mensual a la minera.

"Se habla de 200 mil pesos mensuales que estaban dando y como pidieron aumento y la empresa se negó. Ahora del rescate se habla de millones, pero no tengo más información".

"No podemos decir más cosas para no meternos en broncas y no meter al Sindicato Nacional, está bien cabrón en Sinaloa".

La sección 17 del Sindicato Nacional de Mineros lleva 18 años en huelga por violaciones al contrato colectivo del trabajo. Los trabajadores mantienen un litigio con la empresa minera de Grupo México por lo que la mina se mantiene cerrada.