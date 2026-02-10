Tereso Medina anuncia su candidatura a la dirigencia de la CTM

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El cetemista, Tereso Medina Ramírez, anunciósu postulación a la dirigencia nacional de la organización, al encabezar la planilla “Unidad Nacional”.

Con lo anterior, el originario de Coahuila, se convirtió en el primero en oficializar su interés por suceder al secretario general, Carlos Aceves del Olmo.

A través de sus redes sociales, Medina Ramírez –uno de los dirigentes sindicales más influyentes del sector automotriz y líder estatal en Coahuila– expuso que tomaba la decisión de dar un paso al frente, luego de que Carlos Aceves del Olmo informara que no se presentaría a la reelección en las elecciones internas del próximo 23 de febrero.

El pasado 5 de febrero, Proceso dio a conocer los tres nombres que se mencionaban en posición para buscar la sucesión para convertirse en el séptimo dirigente nacional desde la fundación de la central obrera en 1936. Entre ellos, destacaba Medina Ramírez, quien como los otros mencionados es uno de los secretarios generales adjuntos con Aceves del Olmo.

STIRTT se pronuncia por Salgado

En tanto, el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), se pronunció por Fernando Salgado Delgado, actual secretario general adjunto y, durante décadas, dirigente juvenil cetemista.

A través de una publicación en redes sociales, el dirigente del STIRTT, Francisco Contreras Vergara, consideró que el próximo dirigente de la CTM debe tener visión de futuro, energía, voluntad y decisión de recorrer el país, cualidades que atribuyó a Salgado Delgado.

La publicación del STIRTT deja abierta la duda sobre un probable desacuerdo en el método pues el dirigente sindical consideró que la elección debe realizarse por voto universal, libre y secreto, pero no sólo convocando a las federaciones (es decir, las dirigencias estatales de la CTM) y los sindicatos nacionales.