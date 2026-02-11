Cae presunto feminicida de Karen Vianey, hallada dentro de un tambo en Gómez Palacio

GÓMEZ PALACIO, Dgo. (apro).- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) informó la detención de Roberto Luciano “N”, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio en agravio de Karen Vianey Salazar Carrillo, de 30 años de edad, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 30 de enero en el fraccionamiento Cerradas Miravalle, en Gómez Palacio.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, la aprehensión fue realizada por elementos de la Policía Investigadora de Delitos (PID), adscritos a la Vicefiscalía Zona I Región Laguna, en cumplimiento de un mandamiento judicial otorgado por un Juez, derivado de las investigaciones integradas en la carpeta correspondiente.

Según lo establecido en la investigación, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 02:30 horas del 30 de enero, cuando Karen Vianey se encontraba en compañía del ahora detenido en un lote baldío ubicado en la calle Fresno del fraccionamiento Cerradas Miravalle. En ese lugar, ambos habrían iniciado una discusión por problemas personales.

La Fiscalía detalló que, presuntamente, durante el altercado Roberto Luciano “N” sacó de entre su ropa un arma blanca con la que lesionó en repetidas ocasiones a la víctima, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte por shock hipovolémico consecutivo a lesiones por arma blanca.

Posteriormente, el presunto responsable habría trasladado el cuerpo unos metros más adelante, donde lo depositó en el interior de un tambo de plástico color blanco, cubriéndolo con trozos de block y un colchón, para después retirarse del lugar.

Tras el hallazgo del cuerpo, el Agente del Ministerio Público tomó conocimiento de los hechos e inició la integración de la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio. La FGED señaló que, mediante el trabajo coordinado de peritos especializados en criminología y elementos de la PID adscritos al Grupo de Homicidios, se logró establecer la presunta responsabilidad del imputado y obtener la orden de aprehensión correspondiente.

Roberto Luciano “N” fue puesto a disposición del Juez que lo requería y actualmente se encuentra interno en el Centro de Reinserción Social No. 1, donde se llevará a cabo la audiencia de formulación de imputación. Será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica y resuelva sobre la solicitud de vinculación a proceso.

Con la detención de Roberto Luciano, las autoridades han suman dos detenciones de los tres feminicidios registrados durante el mes de enero de este año. El otro caso fue el de José Pedro Isidro “N”, acusado del feminicidio de Esther, ocurrido el 1 de enero en el municipio de Tamazula. Mientras que Luis Manuel “N", pareja sentimental de Marisol, asesinada en el municipio de Ocampo, sigue prófugo.