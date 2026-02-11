El Senado aprueba reforma laboral de 40 horas; será gradual y sin dos días de descanso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República aprobó la reforma que reduce la jornada laboral a 40 horas a la semana, propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, sin embargo, la iniciativa no contempla el descanso de dos días.

Con 121 votos a favor, los senadores aprobaron en lo general y en lo particular la reforma que fija que, por cada seis días de trabajo, las personas deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de sueldo íntegro.

La reforma fija que la reducción de las horas laborales será gradual: en 2026 se establecen 48 horas; para 2027 la jornada laboral será de 46 horas; en 2028, de 44; en 2029, la jornada laboral será de 42 horas y llegará a las 40 en 2030.

La minuta fue enviada a la Cámara de Diputados y se prevé que se discuta la próxima semana.

Morena niega dos días de descanso

Durante el debate, los senadores de oposición volvieron a mencionar que la reforma está incompleta por no brindar dos días de descanso para los trabajadores hasta el 2030.

El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que votarían a favor de la reforma, aunque les parece insuficiente.

“Ciertamente es fundamental que la reducción de la jornada laboral quede establecida en nuestra Constitución. Y por eso, como lo hicimos ya en comisiones, Movimiento Ciudadano votará a favor de esta modificación. Pero también podemos advertir que no nos podemos engañar.

“Esta reforma, tal cual está planteada no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores de este país. Y me explicó. Primero, o la primera razón, porque no modifica el principal objetivo de modificar la jornada laboral a 40 horas, que es establecer dos días de descanso, no uno, dos días de descanso, porque un día de descanso no es suficiente para que las personas solventen sus trámites, hagan limpieza, cuiden de los suyos, convivan con sus familias y se recuperen física y mentalmente para seguir trabajando”, explicó.

Por su parte, la senadora del PRI, Cristina Ruiz Sandoval, afirmó que su partido está a favor de una jornada laboral de 40 horas, “pero en el PRI sí queremos una reforma bien hecha, una reforma honesta y pensada desde la realidad del trabajador y no desde la propaganda del gobierno”.

“Trabajar seis días no es descanso, aunque le cambien el nombre. Siguen siendo seis traslados, seis camiones, seis metros, seis comidas, seis días fuera de casa, seis días donde miles de mujeres, hombres, jóvenes, adultos mayores se la rifan todos los días para sacar a su familia adelante.

“Señoras y señores de Morena: las y los mexicanos no son como ustedes. Ellos sí trabajan, sí producen, no roban, dan resultados, pagan sus impuestos. Por ello, senadoras y senadores, este mensaje es para todas y todos ustedes. La reforma que sí quiere el pueblo de México es cinco días de trabajo y dos días de descanso”, enfatizó.