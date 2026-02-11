El Senado autoriza el ingreso a México de Navy SEALs de la Marina de EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Senado de la República autorizó el ingreso de 19 elementos del Equipo 2 de los Navy SEALs de la Marina de Estados Unidos para que participen en el evento: “Mejorar la capacidad de las fuerzas de operaciones especiales" en San Luis Carpizo, Campeche, así como en el Sector Naval de Ciudad del Carmen.

La solicitud, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue autorizado por 105 votos a favor y una abstención por los legisladores. Con ello se autoriza el ingreso a territorio nacional de 19 integrantes del Equipo SEALs 2 del 15 de febrero al 16 de abril de 2026.

Los elementos arribarán a México en una aeronave tipo C-130 Hércules de la Fuerza Área de Estados Unidos, con el propósito de participar en el adiestramiento especializado.

El ejercicio se desarrollará con personal de la Unidad Naval de Operaciones Especiales de la Secretaría de Marina en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina, ubicado en San Luis Carpizo, Campeche; así como en la jurisdicción del Sector Naval Carmen en Ciudad del Carmen, Campeche.