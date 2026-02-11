Jesús Ramírez Cuevas denuncia "infundios" tras publicación del libro Ni venganza ni perdón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Casi cinco días después de que se revelara que el exvocero presidencial, Jesús Ramírez Cuevas, utilizó un decreto sobre extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) como instrumento de operación política, usando recursos públicos para construir redes clientelares con fines políticos, el funcionario acusó que se tratan de "infundios y falacias".

"En días recientes se ha desatado una campaña contra mi persona en medios de comunicación y en redes sociales. Y como dice el refrán: la calumnia, la mentira, cuando no mancha, tizna. Las acusaciones y señalamientos son mentiras y ataques viscerales disfrazados de revelaciones periodísticas que ciertos medios y periodistas han tomado por buenas. Las falsedades, los infundios sin pruebas, pretenden tomar el lugar de la realidad", escribió el morenista en una postura de tres cuartillas que difundió en sus redes sociales.

En su escrito, Ramírez Cuevas no hace alusión al libro Ni venganza ni perdón, del que Proceso presentó un adelanto el pasado fin de semana y en el que se revela que el programa de “compensación vitalicia” —presentado como acto de justicia social— careció de sustento jurídico y financiero, generó un pasivo de casi 27 mil millones de pesos, fracturó al Sindicato Mexicano de Electricistas y colocó recursos públicos al servicio de intereses políticos del propio Ramírez Cuevas, incluida la precandidatura de Clara Brugada.

Ramírez Cuevas tildó al libro como un pasquín y lo comparó con el histórico libelo El Móndrigo, que fue escrito por funcionarios del gobierno del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz durante el movimiento estudiantil de 1968 con el fin de deslegitimar los acontecimientos políticos de aquel entonces.

El ahora coordinador de asesores aseguró que nunca financió "medios de comunicación ni comunicadores, ni sembré preguntas ni respuestas, creo en la libertad de expresión y en el libre albedrío de la gente; tampoco organizo ejércitos de bots ni financio pautas digitales, ni páginas clandestinas o de ataque".

En su escrito, Ramírez Cuevas clama:

"Quien acusa tiene que probar, quien reproduce la mentira se hace cómplice de ella. Los verdaderos medios libres dan derecho de réplica y no organizan linchamientos mediáticos. Este libelo es un ataque disfrazado en contra del movimiento de la Cuarta Transformación, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo".

Tras la publicación de Ni venganza ni perdón de Julio Scherer Ibarra y luego de la revelación sobre las pensiones de LyFC, Proceso recordó que el año pasado Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, ya estaba realizando una investigación al respecto.

En agosto del año pasado, la funcionaria refirió que "los jubilados de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) reciben hasta 140 veces más que el promedio nacional" e indicó que "a los jubilados se les subsidia el ISR por el gobierno, con recursos públicos por 2 mil 367 millones de pesos".

En el adelanto del libro se detalló que Ramírez Cuevas habría utilizado un decreto de 2022 como herramienta política, generando un pasivo financiero de casi 27 mil millones de pesos al erario, en un contexto donde el propio gobierno federal ya había denunciado las "pensiones exorbitantes" heredadas de administraciones pasadas.

La tarde de este miércoles, Ramírez Cuevas acudió a Palacio Nacional previo a que se conociera su posicionamiento en redes sociales.