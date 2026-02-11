Layda Sansores a Ricardo Monreal: "Que no se meta y cuide su chiquero"

SAN FRANCISCO, Camp. (apro).- La gobernadora morenista Layda Sansores exhortó al diputado Ricardo Monreal, quien preside la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la Cámara de Diputados federal, a no intervenir en los asuntos de su estado y, en su lugar, "cuidar su chiquero".

Esta declaración surge luego de que el líder de la bancada de Morena advirtiera que el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo en Campeche afecta la imagen de la Cuarta Transformación.

"Lo exhorto amablemente a que no se meta donde no le corresponde y que primero ponga en orden su chiquero. Tiene mucho trabajo pendiente; por ejemplo, dejar de proteger a 'Alito' Moreno, de quien es un amigo muy cercano". arremetió Layda Sansores contra el legislador, durante su programa Martes del Jaguar.

Monreal utilizó la plataforma de la Cámara de Diputados para señalar que Sansores ha caído en excesos, errores y conductas inadecuadas, que podrían costarle la elección a Morena y afectar a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Layda Sansores pidió a Ricardo Monreal respetar la división de poderes, tal como él le solicitó a ella.

“El señor presidente de la Cámara de Diputados, que me anda acusando (...) no me acusó, me exhortó, porque ahora está en su pedestal, que no debo meterme en el Poder Legislativo, que respete la división de poderes. Pues claro, si yo digo que me respete, si es Poder Legislativo y yo soy ejecutivo que me respete ¿Que te tienes que meter conmigo Monreal?”, expresó.

Desde el 1 de febrero, la gobernadora fue acusada por presuntamente intentar arrestar al diputado de la 4T, Antonio Jiménez Gutiérrez, quien preside la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado de Campeche.

Simpatizantes de Jiménez señalaron en redes sociales que fue por perder la Mesa Directiva del Poder Legislativo frente a Movimiento Ciudadano (MC). Además, que supuestamente – una versión de los 10 legisladores de la 4T opositores a Layda —, acusaron que existió presión para aprobar el empréstito.

En ese sentido, Sansores enfatizó que no es verdad, que incluso el día que se aprobó se reunieron los representantes de Morena y se tomaron una foto de equipo. “Todos nos juntamos a las 3 de la mañana aquí en la oficina y nos dimos el abrazo”, alegó.

Finalmente, la gobernadora anticipó que aunque le enviaba un abrazo, Monreal debería cuidar que su familia no se convierta en nepotista.

“Cálmate Monri, le mandamos un abrazo para que no diga y ya de pasadita que también cuide a su familia porque también se está convirtiendo en un emblema de nepotismo porque ya dijo el otro hermano que quiere ser gobernador”, puntualizó.