Localizan más de mil fosas clandestinas en México durante los últimos años de gobierno de AMLO

Buscadoras Por La Paz Sonora remueven tierra en un predio de Hermosillo donde se encontraron restos de 60 personas a principios de este año. Foto: Facebook: Buscadoras Por La Paz Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante los últimos dos años de gobierno de Andrés Manuel López Obrador y los primeros tres meses de la administración de Claudia Sheinbaum se fueron localizadas más de un millar de fosas clandestinas en el país, la mayoría de ellas por colectivos de personas buscadoras.

De acuerdo con la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, elaborada por Data Cívica, Artículo 19 y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, entre 2023 y 2024, la información oficial proporcionada a través de solicitudes de transparencia a las 32 fiscalías locales y a la General de la República, no coincide con lo reportados por medios de comunicación que dan seguimiento a actividades de búsqueda de personas desaparecidas.

Durante la presentación de la Plataforma, Andrea Horcasitas del PDH Ibero, resaltó que las fiscalías locales reportaron que durante el periodo en cuestión se localizaron mil 451 fosas clandestinas, y la FGR 94, según las respuestas dadas a los investigadores a través de solicitudes de trasparencia.

En contraste, una revisión de lo publicado en medios de comunicación reveló que en ese mismo periodo los hallazgos de fosas clandestinas se cifraron en mil seis, dato que no varió en la tendencia de los hallazgos.

Así, los estados que concentraron el mayor número de fosas clandestinas durante 2023 a 2024 fueron Sonora, Guanajuato, Colima y Chihuahua, entidades donde se localizaron 539 entierros ilegales, según las fiscalías, y 513 de acuerdo con los medios de comunicación.

Según la investigadora del PDH Ibero la mayor controversia entre medios y autoridades se refleja en los hallazgos de cuerpos y restos humanos.

Mientras que los medios reportaron entre 2023 y 2024 “la exhumación de 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 restos óseos (…) las fiscalías estatales informaron únicamente mil 616 cuerpos”.

Agregó que de los cuerpos y restos que lograron ser identificados, 536 corresponden a hombres (77%) y 156 a mujeres.

Para la investigadora, la discrepancia entre los medios y las fiscalías locales sobre los hallazgos de cuerpos y restos humanos “evidencia subregistros oficiales”.

En cuanto a los reportes de la FGR apuntó que mientras en 2023 la institución entonces encabezada por Alejandro Gertz Manero indicó la localización de 76 fosas, mientras que en 2024 sólo fueron 18.

“Este dato contrasta con lo informado por las fiscalías estatales en 2024 que reportaron el hallazgo de 786 fosas clandestinas, 844 cuerpos y 289 fragmentos óseos”.

La Plataforma Ciudadana de Fosas surgió “ante la falta de información pública y sistematizada del Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, cuya elaboración es responsabilidad de la FGR en coordinación con las fiscalías y procuradurías estatales”, se recuerda en la presentación del instrumento, que cuenta con datos de 2006 a 2024.

En el documento se reconoce la labor de las personas buscadoras, y se alerta sobre el grave riesgo que corren, pues desde 2010 a agosto de 2025 las organizaciones documentaron 30 personas asesinadas y seis desaparecidas, siendo el último año como “el más mortal para las buscadoras, con ocho casos documentados: siete asesinatos y una desaparición, seguido de 2022 con siete, y 2024 con seis”.

La Plataforma destaca que “sólo en el periodo de la administración de Claudia Sheinbaum se han documentado 10 casos (1 de octubre de 2024 a agosto de 2025)” de los cuales siete corresponden a asesinatos y tres a desapariciones de personas buscadoras.

“Ninguno de estos crímenes han sido resueltos. Y las autoridades siguen sin reconocer a las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos, por lo que no han garantizado medidas de protección y seguridad a quienes buscan a sus seres queridos por omisión del propio Estado”, puntualiza la Plataforma.

En la presentación de la actualización participaron las buscadoras Lorena Reza Garduño y Edith Hernández del colectivo Regresando a Casa Morelos, Jéssica Alcázar de Artículo 19; Pamela Benítez de Data Cívica, Fabricio Larusso del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones de la Ibero León y Andrea Horcasitas.