Manuel Velasco destapa a Ruth González, esposa del gobernador, como candidata en San Luis Potosí

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PVEM, Manuel Velasco, destapó esta tarde a la senadora Ruth González como candidata a la gubernatura de San Luis Potosí, pese a que es esposa del actual gobernador, Ricardo Gallardo.

En la cámara alta, el legislador chiapaneco afirmó que, en las encuestas, la senadora está arriba dos puntos en las preferencias para la gubernatura.

“Todavía no ha decidido, pero en las encuestas que nosotros hemos hecho en el partido, va 2 a 1 arriba, con una amplia ventaja de más de 20 puntos. Ojalá se anime. (¿Será la próxima gobernadora?) Sí, sin duda. Esperemos. Si ella quiere”, dijo el senador.

La senadora del PVEM podría contender por la gubernatura, ya que la reforma que impide el nepotismo aplicará hasta el 2030, luego de la negociación que tuvo el Partido Verde en la pasada legislatura con los senadores de Morena para que la reforma no entrara en vigor en 2027.