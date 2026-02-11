“Morena ya tiene bastantes conflictos”, responde Ricardo Monreal a Layda Sansores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, acusó a Ricardo Monreal de mantener una relación cercana con el priista Alejandro “Alito" Moreno, el morenista afirmó que no amerita respuesta esa acusación, ya que su partido tiene bastantes conflictos internos.

En entrevista en San Lázaro, el legislador morenista reiteró sus respetos para la gobernadora de su partido y al Congreso de Campeche, luego del conflicto entre la mandataria y los legisladores locales oficialistas.

“No amerita ninguna respuesta. Ya Morena tiene bastantes conflictos internos como para poder incendiar otro. No. Le deseo que resuelva Campeche sus diferencias, y yo creo que es un momento de reflexión, no de provocación y menos de incitación a la división. No vale la pena.

“Le reitero mis respetos a la gobernadora y le reitero mis respetos al Poder Legislativo. Ojalá y puedan reorientar y reconciliar las acciones… Tengo mucho cariño por los campechanos y tengo mucho cariño por la gente de allá, de esta región. Así es de que no tengo ningún comentario y le reitero mis respetos a la gobernadora”, enfatizó.

Ricardo Monreal reiteró que no es correcto intentar generar alguna situación inconveniente en Campeche, estado en donde Morena requiere unidad.