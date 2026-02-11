Motociclistas en CDMX: las sanciones por incumplir esta regla de seguridad

Multa en UMAs y puntos en la licencia: la regla obligatoria para motociclistas en CDMX que puede derivar en infracción.. Foto: Montserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Ciudad de México (CDMX) mantiene en vigor sanciones para motociclistas y acompañantes que incumplan una medida obligatoria de seguridad prevista en el Reglamento de Tránsito: portar y usar correctamente el casco protector diseñado para la conducción de motocicleta.

La disposición aplica para quien conduce y para quien viaja como pasajero. El objetivo, de acuerdo con lineamientos difundidos por la autoridad de seguridad vial, es reducir el riesgo de lesiones en hechos de tránsito y elevar el cumplimiento de las reglas de circulación en motocicleta en vialidades de la capital.

Qué pide el Reglamento sobre el casco en motocicleta

El Reglamento de Tránsito establece que el casco debe ser específico para motocicleta y debe utilizarse debidamente colocado y abrochado. La regla incluye que el equipo no presente muestras de deterioro o fracturas visibles.

En el mismo marco se menciona que el casco debe contar con certificación aplicable y/o integrar elementos de seguridad asociados a su diseño y protección.

Multas y puntos en la licencia por incumplir la medida

El incumplimiento se sanciona con una multa calculada en Unidades de Medida y Actualización (UMA), además de una penalización administrativa.

Según el Reglamento de Tránsito, la sanción por infringir esta obligación puede ser de:

10, 15 o 20 UMAs

Tres puntos a la licencia para conducir

Para 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la UMA diaria es de 117.31 pesos (vigente desde el 1 de febrero de 2026). Con ese valor, la multa puede ubicarse, de forma aproximada, entre 1,173 y 2,346 pesos, dependiendo del criterio aplicado en la boleta.

Cuándo puede levantarse la infracción

La infracción puede proceder cuando el casco:

No se porta durante el trayecto (conductor o acompañante)

No es un casco diseñado para motocicleta

Se usa sin abrochar o mal colocado

Presenta daños visibles o condiciones que comprometan su función de protección

La obligación forma parte del conjunto de reglas para motociclistas que también incluyen circular con luces encendidas, respetar la cantidad de personas permitidas y atender la señalización vial aplicable.