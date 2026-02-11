Senadores evitan las filas con módulo de vacunación VIP (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En el Senado de la República fue instalado un módulo para vacunar contra sarampión, rubiola y neumococo a trabajadores del recinto legislativo en el edificio de Madrid 62. En ese espacio, los trabajadores se forman entre 40 y 60 minutos para poder inmunizarse.

Sin embargo, para los senadores se implementó un espacio diferente al fondo de las oficinas del sindicato de los trabajadores, que está en el edificio de Madrid 62, para que accedan directamente a vacunarse sin que tengan que hacer fila.

En un recorrido que realizó Proceso se pudo constatar que, al fondo de las oficinas del sindicato de trabajadores del Senado, adaptaron un módulo de vacunación especial para senadores. Mientras este reportero se encontraba en el lugar, acudió la legisladora morenista Alejandra Arias Trevilla para vacunarse.

La senadora ingresó al lugar y en cuestión de minutos salió con algunos de sus acompañantes, sin formarse como todos los trabajadores del Senado, ya que ante la demanda de las vacunas, algunos trabajadores sanitarios les pedían esperar afirmando que minutos después traerían más vacunas.

El servicio fue ofrecido en el Senado los días 10 y 11 de febrero de las 09:00 a las 13:30 horas.

Entre los senadores que desfilaron por el “módulo especial” fueron el morenista José Sabino Herrera y la petista Yeidckol Polevnsky, quien acudió al lugar casi al término de la jornada y ya no encontró vacunas.