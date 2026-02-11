Sheinbaum afirma que “no hay información de uso de drones” tras cierre aéreo de El Paso, Texas

La presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia matutina de Palacio Nacional, el miércoles 11 de febrero de 2026. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- “No hay ninguna información de uso de drones en la frontera” y que estén vinculados con grupos criminales, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esto luego de los reportes del cierre del espacio aéreo en Texas por presuntamente haber actividades ilícitas.

Dijo: “Hace rato sacó un comunicado la Administración Federal de Estados Unidos de que ya reanudaron con normalidad las actividades. Vamos a averiguar exactamente las causas de por qué lo cerraron”.

La mandataria federal hizo un llamado: “No hay que especular. Vamos a tener la información y mantener siempre lo que hemos mantenido, que es una comunicación permanente”.

Sheinbaum informó también que los secretarios de Defensa, Ricardo Trevilla; y de Marina, Pedro Raymundo Morales se reúnen con el Comando norte por invitación a varios países, quienes, dijo, no llevan ningún mensaje más que la postura del gobierno del respeto a la soberanía.

También el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch visitará Estados Unidos para varias reuniones que ya se tenían previstas.