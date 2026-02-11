Suman 28 muertes por sarampión en México; Sheinbaum pide “mantener la calma”

La única manera de controlar el sarampión es con la vacunación, pide Sheinbaum. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno mexicano informó que hay 28 fallecimientos por contagio de Sarampión y está por confirmarse un caso más; la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó un mensaje a la población: Mantener la calma.

El secretario de Salud, David Kershenobich, indicó que hay una tasa por cada 100 mil hay 6.7 casos por lo que consideró que la estrategia de vacunación está funcionando, porque de lo contrario se tendrían millones de casos, dado que una persona con sarampión puede contagiar a 18 personas más.

Estamos seguros de que se va a controlar el brote, ya lo hicimos en Chihuahua”, dijo la mandataria federal.

Los primeros días se presenta un cuadro gripal, fiebre, malestar general y escurrimiento nasal, a quienes se pide acudan al médico para controlar los síntomas y no tomar antibióticos. En especial, no automedicarse, recomienda el secretario de Salud.

El gobierno federal tiene 28 millones de vacunas, para los 133 millones de habitantes, pero afirmó que una gran parte de la población está vacunada. En momentos sin brotes se llegan a tener hasta seis millones de vacunas.

Además, la mayor parte de los casos se cura, solo tomar medicamentos para controlar sus síntomas y antibióticos solo en algunos casos.

“La única manera de controlar el sarampión es con la vacunación. Es la medida más importante para lograr controlar el brote de sarampión”, señaló el secretario de Salud.

Destacó que de 133 millones de mexicanos hay 9,074 casos totales entre 2025 y 2026 y con la vacunación se puede controlar y detener la transmisión.

El funcionario federal informó que el primer brote de sarampión ocurrió en Chihuahua en febrero de 2025, pero ahora dijo que en el estado “la transmisión de sarampión está controlada gracias a la vacunación”.

Siete entidades federativas tienen una tasa por 100 mil habitantes y concentran el 85% de los casos de Sarampión este 2026: Jalisco, Colima, Chiapas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco y la Ciudad de México.

“Tenemos vacunas, tenemos bien identificado dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación”, además, dijo Kershenobich, “la gran parte de la población mexicana ya está vacunada”.

La jefa del Ejecutivo Federal explicó que “Primero hay que guardar la calma porque si no se genera que estamos ante una terrible situación”.

Detalló “cuál es la estrategia: primero las y los niños que no se han vacunado, desde los seis meses hasta los 12 años, si no han recibido primera dosis acusan al centro de salud a vacunarse. Si ya recibieron primera dosis y no la han recibido en los últimos seis meses, que acudan a ponerse la vacuna; y si ya recibieron sus dos dosis, no se preocupen. Si no las han recibido, acudan”.

También expuso “si sólo recibieron su segunda hace seis meses, acudan a vacunarse”, además de que en los estados con mayor brote se vacunará a los jóvenes de 13 en adelante.

“Nosotros garantizamos que hay vacunas en el IMSS, el ISSSTE, IMSS Bienestar”, afirmó.

La presidenta tendrá una reunión con gobernadores y Secretaría de Salud para que haya la misma información en todos lados, “porque no es un asunto político”.