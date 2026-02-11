Trump ha considerado abandonar el T-MEC: Bloomberg

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de las tensiones y las presiones que el gobierno de Estados Unidos ha puesto en materia comercial, un nuevo informe detalla que el presidente Donald Trump habría considerado, en privado, abandonar el T-MEC. La agencia Bloomberg reveló esta mañana que el mandatario ha preguntado a sus asesores por qué no debería retirarse del acuerdo.

Según Bloomberg, Trump ha estado discutiendo internamente la posibilidad de salir del acuerdo comercial que él mismo negoció y firmó en 2020.

Fuentes anónimas familiarizadas con las conversaciones indican que el presidente ha preguntado a sus asesores: "¿Por qué no deberíamos retirarnos?".

Esta revelación ocurre en medio de tensiones crecientes por temas como migración, fentanilo y desequilibrios comerciales, y justo antes de la revisión obligatoria del acuerdo programada para el 1 de julio de 2026.

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, anunció que la administración mantendría conversaciones por separado con México y Canadá, argumentando que las relaciones comerciales con Canadá son más tensas.

El acuerdo comercial entre México, Canadá y Estados Unidos representa una interacción de aproximadamente 2 billones de dólares anuales en bienes y servicios, con énfasis en sectores como automóviles, manufactura, acero y agricultura.

Trump ha expresado críticas al T-MEC en varias ocasiones. Apenas en enero, durante una visita a una planta de Ford cerca de Detroit, lo llamó "irrelevante" y argumentó que Estados Unidos no necesita la producción de vehículos de Canadá o México.

Salidas de acuerdos internacionales

La administración del presidente Donald Trump continúa su política de "América Primero" con una serie de retiros de tratados, acuerdos comerciales y organizaciones internacionales, iniciados en su primer mandato (2017-2021) y escalados en el actual. Estas acciones, motivadas por preocupaciones de soberanía, costos económicos y efectividad, han generado debates sobre el aislamiento de Estados Unidos en temas clave como comercio, clima y seguridad.

Durante su primer mandato, Trump adoptó un enfoque unilateral que cuestionó varios pactos globales percibidos como perjudiciales para los intereses estadunidenses.

Entre las acciones más destacadas se encuentra el retiro del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica o TPP, anunciado el 23 de enero de 2017, un pacto que involucraba a 12 naciones y que fue criticado por su impacto negativo en el empleo doméstico, abriendo así mayor espacio para la influencia china en la región del Pacífico.

Otro retiro significativo fue el del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, declarado el 1 de junio de 2017 y efectivo en noviembre de 2020, argumentando que imponía cargas injustas a la economía estadunidense.

En su segundo mandato, iniciado en 2025, Trump aceleró estas políticas con un anuncio masivo el 7 de enero de 2026 para abandonar 66 entidades internacionales, enfocadas principalmente en temas de cambio climático, migración y diversidad, muchas de ellas relacionadas con la ONU y vistas como contrarias a los intereses nacionales.

Entre las salidas más relevantes se incluye la segunda retirada del Acuerdo de París, efectiva en enero de 2026, reiterando las críticas por su inequidad económica.

De manera histórica, Estados Unidos se convirtió en el primer país en abandonar la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático o UNFCCC, un tratado de 1992 ratificado por el Senado bajo George H.W. Bush y anunciado en los retiros de 2026, lo que podría enfrentar desafíos legales dada su naturaleza vinculante.

Asimismo, se dejó el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático o IPCC en enero de 2026, acusado de promover agendas ideológicas "woke". Además se repitieron las salidas de la OMS, la UNESCO y el Consejo de Derechos Humanos en 2025 y principios de 2026, reafirmando las objeciones previas.

Las repercusiones de estos retiros han sido ampliamente criticadas a nivel internacional por potencialmente aislar a Estados Unidos en la resolución de desafíos globales como el cambio climático y la migración, con impactos directos en relaciones con aliados como México y Canadá en ámbitos comerciales y ambientales.

Sin embargo, la Casa Blanca defiende estas medidas como una liberación de recursos para prioridades domésticas, argumentando que fortalecen la soberanía y la economía nacional.