Trump no quita el dedo del renglón: vuelve a amagar con “duros” ataques por tierra contra cárteles

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tal como ha hecho en ocasiones anteriores, el presidente estadunidense Donald Trump aprovechó una entrevista televisiva para anunciar que atacará por tierra a los cárteles del narcotráfico.

Esta vez aprovechó una larga conversación con Larry Kudlow, conductor de Fox Business, para reiterar su amago y defender que las operaciones marítimas anteriores contra el narcotráfico han reducido drásticamente el flujo de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos.

La charla giró fundamentalmente en torno a temas económicos, aunque también se refirió a otros asuntos de política internacional como la situación en Irán.

En ese contexto volvió a presumir que su gobierno ha hecho “un gran trabajo” para combatir el narcotráfico, al referirse a los ataques en el Oceáno Pacífico y el Mar Caribe contra embarcaciones presuntamente vinculadas con los cárteles.

“Ahora vamos a empezar en tierra”, advirtió el magnate, quien argumentó que atacar a las organizaciones criminales en tierra impediría que los traficantes simplemente trasladen sus operaciones de nuevo a los barcos.

“Al derribar estas embarcaciones, hemos bajado el tráfico de drogas, fentanilo, alrededor del 33 por ciento. Ahora vamos a empezar por tierra. Tuvimos que atacar primero a los barcos porque irían inmediatamente a los barcos. Si los atacamos en tierra, irían a los barcos.

“Ahora los vamos a atacar en tierra. Los vamos a atacar muy duro en tierra”, advirtió Trump, quien aseguró que su gobierno ha salvado la vida de 25 mil estadunidenses.

En la conversación el magnate no detalló cuándo ni dónde se llevarían a cabo estos ataques. En una entrevista anterior ya había planteado la idea de usar la fuerza estadunidense contra los cárteles de la droga, con el argumento de que éstos gobiernan México.