Vacuna contra el sarampión: paso a paso para localizar tu módulo en el portal del Gobierno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno federal habilitó herramientas digitales y telefónicas para que la población ubique los centros donde se aplica la vacuna contra el sarampión en todo el país. A través del portal oficial “¿Dónde me vacuno?” y de la Línea 079, las personas pueden consultar qué unidades de salud cuentan con dosis disponibles y conocer su ubicación por entidad y municipio.

La estrategia forma parte de las acciones permanentes de vacunación que coordina la Secretaría de Salud, en conjunto con instituciones públicas del sector, para mantener la cobertura contra enfermedades prevenibles por vacunación, entre ellas el sarampión.

Portal oficial permite buscar por vacuna, estado y municipio

El sitio “¿Dónde me vacuno?”, administrado por el Gobierno de México, permite realizar búsquedas específicas para localizar unidades médicas y módulos temporales donde se aplica la vacuna contra el sarampión.

Para utilizar la herramienta, el usuario debe ingresar al portal y seleccionar el tipo de biológico que desea consultar. En el caso del sarampión, puede elegir la vacuna SR, que protege contra sarampión y rubéola, o la SRP, que también incluye protección contra parotiditis.

Posteriormente, el sistema solicita seleccionar la entidad federativa y el municipio. También permite filtrar por grupo de edad, lo que facilita ubicar centros que aplican dosis conforme al esquema nacional vigente. Una vez ingresados los datos, la plataforma despliega un listado de unidades de salud con dirección y referencias generales para acudir al punto más cercano.

El portal concentra información de centros de salud estatales, clínicas del IMSS, unidades del ISSSTE y otras instituciones públicas que forman parte del sistema nacional de vacunación. La consulta es gratuita y no requiere registro previo.

Línea 079 orienta sobre puntos de vacunación

Además de la herramienta digital, la autoridad sanitaria mantiene disponible la Línea 079, un servicio telefónico que brinda información sobre campañas de vacunación y ubicación de centros de aplicación.

Al comunicarse, el usuario puede solicitar orientación sobre dónde recibir la vacuna contra el sarampión en su localidad. El personal proporciona datos sobre direcciones y, en su caso, horarios de atención. Este canal busca facilitar el acceso a personas que no cuentan con conexión a internet o que prefieren recibir información directa por teléfono.

Vacunación gratuita en centros de salud y módulos temporales

La vacuna contra el sarampión se aplica de manera gratuita en unidades de salud públicas en todo el país. Además de los centros médicos permanentes, autoridades federales y estatales instalan módulos temporales en espacios públicos durante jornadas intensivas de vacunación.

Estos módulos pueden ubicarse en plazas públicas, estaciones de transporte, edificios gubernamentales y otros puntos de concentración. La instalación de puestos temporales depende de la estrategia que implementa cada entidad federativa en coordinación con la federación.

Para recibir la vacuna no se requiere cita previa en la mayoría de los casos. Las autoridades recomiendan presentar la Cartilla Nacional de Salud para verificar el registro de dosis aplicadas, aunque no contar con ella no impide la inmunización.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

El esquema nacional de vacunación contempla la aplicación de la vacuna triple viral en la infancia, así como dosis adicionales según la edad y antecedentes de vacunación.

De acuerdo con lineamientos de salud pública, la primera dosis de la vacuna SRP se aplica a los 12 meses de edad y la segunda a los 18 meses. También se consideran esquemas de recuperación para personas que no cuentan con comprobante de vacunación o que no completaron el esquema durante la niñez.

En campañas específicas, las autoridades pueden ampliar la cobertura a personas de mayor edad que no tengan registro de inmunización o que se encuentren en grupos determinados por criterios epidemiológicos. La verificación del esquema puede realizarse en cualquier unidad de salud.

Cómo verificar disponibilidad y horarios

Aunque el portal “¿Dónde me vacuno?” ofrece información sobre ubicaciones, los horarios de atención pueden variar según la unidad médica. Por ello, las autoridades sugieren revisar los datos disponibles en la plataforma o confirmar directamente en el centro seleccionado.

En periodos de campaña intensiva, las secretarías de salud estatales difunden listados adicionales de módulos y horarios a través de sus canales oficiales. Estas acciones buscan incrementar la cobertura y facilitar el acceso en zonas urbanas y rurales.

Las autoridades sanitarias reiteran que la vacuna contra el sarampión forma parte del programa nacional de inmunización y que su aplicación no genera costo para la población. La consulta en línea y la orientación telefónica constituyen las principales vías para localizar el punto de vacunación más cercano y verificar dónde recibir la dosis correspondiente conforme a la edad y antecedentes de cada persona.