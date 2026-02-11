Vinculan a proceso a exalcalde de Tequila por delincuencia organizada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez federal vinculó a proceso al exalcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro por delincuencia organizada con la finalidad de cometer secuestro y secuestro agravado.

Ayer en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, el juez Mario Elizondo Martínez celebró la continuación de la audiencia inicial en la que confirmó que el exalcalde y dos de sus colaboradores deberán permanecer sujetos a prisión preventiva oficiosa.

El exalcalde permanecerá en el penal federal del Altiplano, mientras que los coimputados, Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro y Predial del municipio, permanecerán en el Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

El juez concedió cuatro meses para la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía General de la República (FGR) y la defensa pueden reunir datos de prueba para, posteriormente, presentarlas en el juicio.

Rivera Navarro fue señalado por supuestamente encabezar un grupo criminal relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que extorsionaba y secuestraba a comerciantes, empresarios y políticos en Tequila.

Al estar imputado por tener funciones de dirección o administración en el grupo delincuencial al que se le vincula, de ser hallado culpable, podría enfrentar de 70 a 130 años de prisión.

“Hay información de carácter objetivo de que al amparo del poder, en grado de presunción ejecutaron actividades delictivas", dijo el juez.

"Con el estándar de probatorio del sistema acusatorio, se acredita el hecho delictivo y la posibilidad de participación. Es patente que se acredita en grado de probabilidad que Diego Rivera Navarro, Juan Gabriel Toribio Villarreal y Juan Manuel Pérez Sosa se asimilaron a esta organización (CJNG)".

La audiencia duró 11 horas y al final Rivera Navarro, quien compareció por videoconferencia al igual que los coimputados, únicamente dijo estar desconcertado por la situación que está viviendo.

La defensa de los imputados afirmó que el caso tiene un origen político pues indicó que la acusación en su contra se basa en el testimonio de tres regidoras opositoras al exalcalde porque este clausuró la escuela de la hija de una de ellas, a la otra le redujo el salario y la otra es sobrina de Guillermo Cordero García, precandidato cuyo secuestro afirmó la FGR fue cometido por Rivera Navarro.

Rivera Navarro y sus excolaboradores también rechazaron conocer a Severo Flores Mendoza “El Rey Mago”, exjefe de la Policía de Ameca y quien en 2022 fue coordinador de jefes de la policía en la región de Valles hasta que fue señalado por Estados Unidos como cómplice del CJNG.

"En la vida he escuchado ese nombre, en la vida", respondió Rivera Navarro al ser cuestionado por uno de sus abogados.