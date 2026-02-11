Zoé Robledo culpa a gobiernos del PRI y PAN de no vacunar contra el sarampión

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, responsabilizó a los gobiernos del PRI y del PAN desde el año 2000, por la baja cobertura en la segunda dosis de vacunación contra el sarampión que ahora, en medio del brote mundial, mantiene a varios grupos etarios con bajos niveles de inmunidad, de hasta 50%.

En cambio, agregó que en el 2021, ya en el primer gobierno de Morena, se implementó un nuevo esquema de vacunación que mantiene a los niños de entre cero y ocho años como los “más protegidos”. Sin embargo, las cifras oficiales de la Secretaría de Salud federal (SSA) demuestran lo contrario.

La mañana de este miércoles, en la conferencia presidencial en Palacio Nacional, el funcionario presentó los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). La encuesta fue en materia de protección inmunológica contra el sarampión y consistió en una muestra de 12 mil visitas domiciliarias y más de tres mil muestras de sangre.

Los hallazgos, dijo, permiten identificar el nivel de inmunidad por grupos de edad y evaluar los efectos de los esquemas de vacunación aplicados en distintos periodos, lo que permite determinar la presencia de anticuerpos y, por lo tanto, el nivel de protección alcanzado por la población.

Peña, Calderón, Fox y Zedillo, culpables

El director general del IMSS, Zoe Robledo, destacó que un estudio en la revista Vaccine -del cual no precisó la fecha- basado en los datos de seroprevalencia de la Ensanut, concluye que “la probabilidad de brotes en adultos jóvenes responde directamente a la baja cobertura de segundas dosis en años anteriores”.

Destacó que la primera dosis de la vacuna contra el sarampión protege “muy bien” y ofrece niveles de inmunidad de 93% a 95%, mientras que la segunda dosis eleva la protección hasta 99% y la sostiene a largo plazo. Por ello, insistió en la importancia de contar con esquemas completos.

Luego, el exlegislador morenista repartió las culpas al asegurar que los niveles de inmunidad disminuyen conforme aumenta la edad, debido principalmente a la “falta de aplicación de la segunda dosis de refuerzo en años anteriores” del 2021, cuando se implementó el nuevo esquema de vacunación universal.

Según dijo, la cobertura entre 11 y 15 años se reduce a 78%, mientras que entre 16 y 20 años es de 68%. “La segunda dosis se debe haber aplicado justamente entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y (Felipe) Calderón”, dijo.

Agregó que, en el caso del grupo de 21 a 25 años la cobertura baja a 55%, “su segunda dosis debieron de haber ocurrido justamente entre el 2006 y el 2012, el gobierno de Felipe Calderón”.

El funcionario añadió que, para la población de 26 a 30 años la cobertura es de 47%, “la segunda dosis se debió de haber aplicado justamente en el gobierno de Vicente Fox, entre el 2000, 2001 —digamos, que es el año completo— y el 2006”.

Y finalmente, las personas de 31 años o más presentan coberturas cercanas al 50%, “las cuales combinan periodos de Fox y de Ernesto Zedillo”.

Detalló que, en los grupos de mayor edad, “las coberturas a mayor edad son más altas, entre otras cosas, porque antes había más circulación de la propia enfermedad. Entonces, había una protección natural cuando el virus está circulando más”.

Nuevo esquema y otros datos

Después de sus señalamientos, el director del IMSS afirmó que, para evitar las deserciones históricas entre la primera aplicación, a los 12 meses, y la segunda, a los seis años, en el 2021, a mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se implementó un nuevo Programa de Vacunación Universal, que establece la aplicación de la primera dosis al cumplir un año de edad y la segunda a los 18 meses.

Por ello, celebró, “los niños más pequeñitos afortunadamente son los más protegidos”, pues, según la encuesta, los infantes de cero a 10 años son actualmente “el grupo más protegido”, con coberturas de entre 82% y 83%.

Sin embargo, el más reciente Informe Diario del Brote de Sarampión en México de la Dirección General de Epidemiología de la SSA, del 11 de febrero, tiene otros datos.

De los nueve mil 187 casos confirmados acumulados, los primeros tres lugares con más afectados son:

-De 1 a 4 años, con mil 351 casos, equivalente a 14.7%

-De 5 a 9 años, con mil 122 casos, equivalente a 13.5%. El total de estos dos grupos, -de 1 a 9 años- equivale a 28.2%, es decir, casi la tercera parte de los casos.

-De 25 a 29 años, con mil 21 casos, equivalente a 11.1%

Además, entre las 28 personas fallecidas, cuyos datos se han hecho públicos por reportes periodísticos, pues el reporte oficial los omite, se conoce el de un niño de año y medio en Tlaxcala, aunque era proveniente de Puebla; así como una menor de 14 años en la Ciudad de México que se confirmó este miércoles 11, aunque murió a finales de 2025.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1056505/INFORME_DIARIO_SARAMPION_20260211.pdf