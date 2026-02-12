Embajada de EU celebra acciones de Sheinbaum como parte de la “colaboración” bilateral

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La representación de Estados Unidos en México celebró este jueves tres acciones del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo que forman parte de la agenda bilateral impulsada por la administración de Donald Trump: la imposición de cuotas a la importación de productos originarios de China, la cooperación contra el huachicol fiscal, y el aseguramiento de 188 bultos de cocaína en las costas de Colima.

Tanto la Embajada de Estados Unidos en México como su titular, Ronald Johnson, aplaudieron las políticas del gobierno mexicano, fruto según ellos de la cooperación bilateral.

La decisión de imponer cuotas a la importación productos chinos, incluyendo los zapatos –que provocó la molestia del gobierno de China-- fue anunciada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, el pasado 12 de agosto, en el marco de las negociaciones para evitar los aranceles que Trump amagaba con imponer a las importaciones de productos mexicanos, y con vistas a la renegociación del TMEC.

En su cuenta de X, la Embajada de Estados Unidos celebró hoy las cuotas contra las “prácticas comerciales desleales” que “arruinan economías locales y son una piedra en el zapato para productores mexicanos”, y agregó: “Aplaudimos al Gobierno de México por continuar tomando medidas que frenan la competencia desleal”.

¡Una piedra en el zapato! ??

Las prácticas comerciales desleales arruinan economías locales y son una piedra en el zapato para productores mexicanos. Aplaudimos al Gobierno de México por continuar tomando medidas que frenan la competencia desleal.

Más tarde en el día, la misma representación diplomática destacó la colaboración entre los gobiernos de México y Estados Unidos en torno al candente tema del huachicol fiscal, el esquema de contrabando multimillonario de gasolina que involucró a algunas de las figuras más importantes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con señalamientos sobre el financiamiento ilegal de campañas de Morena.

Denunciado por la prensa desde el sexenio de López Obrador, el tema del huachicol fiscal se colocó en el centro de la agenda pública en septiembre pasado, cuando el gobierno de Sheinbaum lanzó operativos contra algunas redes dedicadas al contrabando de combustible, decomisando millones de litros de hidrocarburos y emitiendo órdenes de aprehensión contra decenas de funcionarios, incluyendo a dos sobrinos de Rafael Ojeda Durán, el titular de la Secretaría de Marina durante la gestión de López Obrador.

En sus redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en México aseveró que los gobiernos de Trump y Sheinbaum “refuerzan su cooperación contra el huachicol fiscal”, mediante la desarticulación de una red que “involucra a todas las partes de la cadena de suministro”.

“De manera conjunta, ambos países están atacando estas redes criminales desde tres frentes estratégicos: financiero, judicial y logístico”, planteó.

???? y ????refuerzan su cooperación contra el #HuachicolFiscal.

La desarticulación de la red de huachicol fiscal que involucra a todas las partes de la cadena de suministro fue calificada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, como "el golpe más…

Y horas más tarde, el embajador Ronald Johnson celebró el decomiso de drogas en una el mar, en un operativo de la Semar hecho “posible gracias a la cooperación y al intercambio de información”. Según el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, los marinos mexicanos actuaron con base en información de la Guardia Costera la Fuerza Interagencial Conjunta del Comando Sur de Estados Unidos.

“Bajo el liderazgo del presidente (Trump) y de la presidenta Sheinbaum, nuestra alianza está dando resultados concretos contra el narcotráfico”, dijo el diplomático, y agregó: “Cuanto más estrechamente trabajemos juntos, con mayor eficacia podremos desmantelar las redes criminales y proteger a nuestras comunidades en ambos lados de la frontera”.